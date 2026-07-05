حسرت مارتینز قبل از جنگ ایبری؛ پرتغال و اسپانیا زود به هم رسیدند
روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی پرتغال، در آستانه دیدار حساس تیمش برابر اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، از تقابل زودهنگام دو قدرت بزرگ فوتبال اروپا ابراز تأسف کرد و گفت این مسابقه میتوانست فینالی فوقالعاده باشد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی پرتغال و اسپانیا در یکی از مهمترین بازیهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، در ورزشگاه دالاس به مصاف هم میروند؛ دیداری که نه فقط به دلیل حساسیت مرحله حذفی، بلکه به خاطر سابقه، کیفیت فنی و نزدیکی فوتبالی دو کشور، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
روبرتو مارتینز در نشست خبری پیش از این مسابقه با اشاره به رابطه خاص دو کشور گفت: «متأسفم که حالا با هم روبهرو میشویم. ما دو کشور تقریباً برادر هستیم و این بازی میتوانست یک فینال فوقالعاده باشد.»
سرمربی پرتغال در ادامه از احترام متقابل میان خود و لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، صحبت کرد و توضیح داد: «احترام زیادی بین ما وجود دارد. هر دو تیم ایدههای مشابهی دارند و هر دو میخواهیم در این تورنمنت به موفقیت برسیم، اما فردا یکی از ما به هدفش نخواهد رسید.»
این مسابقه برای پرتغال، آزمونی بزرگ در مسیر ادامه حضور در جام جهانی است. شاگردان مارتینز در حالی برابر اسپانیا قرار میگیرند که انتقادات زیادی درباره عملکرد تیم، جایگاه کریستیانو رونالدو و نحوه استفاده از نسل جدید مطرح شده است. با این حال سرمربی پرتغال تأکید دارد که تیمش از مسیر سختی که پشت سر گذاشته، درس گرفته و برای واکنش آماده است.
مارتینز درباره کیفیت حریف گفت: «ما به اسپانیا احترام زیادی میگذاریم. آنها تیمی با ایده مشخص هستند و بازیکنان بسیار خوبی دارند. هر دو تیم زمانی که توپ را در اختیار دارند، بهتر بازی میکنند. بازی فردا نیاز به تازگی، انرژی و تمرکز دارد تا بتوانیم ایدههای خودمان را در زمین حفظ کنیم.»
سرمربی پرتغال با اشاره به فشارهای اخیر و دشواریهایی که تیمش تجربه کرده، افزود: «ما لحظات سختی را پشت سر گذاشتهایم و خودانتقادی کردهایم. پیروزی در بازی فردا بهترین راه برای ادامه رشد ما خواهد بود.»
یکی از پرسشهای مهم نشست خبری، احتمال تغییر آرایش هجومی پرتغال و استفاده از دو مهاجم بود. مارتینز در پاسخ، بدون لو دادن ترکیب اصلی، گفت: «گاهی به گزینههای متفاوت نیاز داریم. تصمیمها بر اساس شرایط مسابقه و ویژگیهای حریف گرفته میشود. مهم این است که همه بازیکنان آماده باشند تا به تیم کمک کنند.»
در این بازی، نگاهها تنها به نبرد تاکتیکی پرتغال و اسپانیا محدود نیست. تقابل نسلها هم یکی از جذابیتهای بزرگ مسابقه است؛ از یک طرف کریستیانو رونالدو، نماد فوتبال پرتغال و یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ، و از سوی دیگر لامین یامال، ستاره جوان و درخشان اسپانیا که حالا یکی از مهمترین امیدهای تیم دلافوئنته محسوب میشود.
مارتینز درباره مقایسه این دو چهره گفت: «آنها بازیکنان متفاوتی هستند. یکی جوان است و دیگری یک نماد. در پستهای متفاوتی بازی میکنند و تواناییهای متفاوتی دارند. هرکدام در مرحلهای کاملاً متفاوت از دوران حرفهای خود قرار گرفتهاند.»
سرمربی پرتغال همچنین درباره تجربه کاری خود خارج از اسپانیا توضیح داد و گفت: «من هرگز در اسپانیا کار نکردهام. خانه من جایی است که خانوادهام حضور دارد. من با اشتیاق برای تمرین کردن و ساختن مسیر خودم از کشور خارج شدم و همین کنجکاوی باعث شد فرصت کار در کشورهای مختلف را پیدا کنم.»