تقابل ستارههای جهانی؛ از دیوارهای ریو تا فروشگاههای شانگهای
دیدار برزیل و نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶ فقط یک مسابقه حذفی نیست؛ این بازی صحنه تقابل دو چهره بزرگ و جهانی فوتبال است؛ وینیسیوس جونیور و ارلینگ هالند، دو ستارهای که نفوذشان مدتهاست از زمین فوتبال فراتر رفته است.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی برزیل و نروژ در حالی امروز مقابل هم قرار میگیرند که نگاه بسیاری از هواداران فوتبال به دو بازیکن ویژه این مسابقه دوخته شده است؛ وینیسیوس جونیور در سمت برزیل و ارلینگ هالند در ترکیب نروژ. دو بازیکنی که هرکدام به شکلی متفاوت به نماد فوتبال کشورشان تبدیل شدهاند و حالا در یکی از حساسترین مسابقات جام جهانی برابر هم قرار میگیرند.
وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، در سالهای اخیر به یکی از چهرههای اصلی فوتبال جهان تبدیل شده است. تصویر او تنها به پیراهن برزیل و رئال مادرید محدود نمانده و حالا در خیابانهای ریو دو ژانیرو هم دیده میشود؛ جایی که یک نقاشی دیواری بزرگ از او روی دیوارهای منطقه ویدیگال نقش بسته است. روی این دیوار نوشته شده: «به ویدیگال خوش آمدید»؛ محلهای که حالا تصویر وینیسیوس در آن، نشانهای از غرور، امید و رؤیای فوتبالی برای نسل جوان برزیل به حساب میآید.
در سوی دیگر، ارلینگ هالند نیز جایگاهی فراتر از یک مهاجم گلزن پیدا کرده است. ستاره نروژی منچسترسیتی که سالهاست به عنوان یکی از ترسناکترین مهاجمان فوتبال جهان شناخته میشود، حالا حتی در بازارهای آسیایی نیز یک چهره تبلیغاتی مهم است. تصویر بزرگ هالند با پیراهن تیم ملی نروژ در یکی از فروشگاههای شانگهای برای تبلیغ سالمون نروژی استفاده شده؛ تصویری که نشان میدهد شهرت او تنها در اروپا و زمین فوتبال خلاصه نمیشود.
این دو تصویر، یکی از دیوارهای ریو و دیگری از فروشگاههای شانگهای، بهخوبی نشان میدهد که وینیسیوس و هالند تا چه اندازه به ستارههایی جهانی تبدیل شدهاند. وینیسیوس برای بسیاری از برزیلیها نماد شور، تکنیک و رقص فوتبال خیابانی است؛ هالند هم برای نروژیها نماد قدرت، گلزنی و جاهطلبی نسلی تازه از فوتبال این کشور.
تقابل این دو بازیکن در جام جهانی میتواند یکی از جذابترین دوئلهای فردی مرحله حذفی باشد. برزیل با تاریخ پرافتخار، ستارههای متعدد و انتظارات همیشگی برای قهرمانی وارد زمین میشود، اما نروژ نیز با تکیه بر هالند امیدوار است برابر یکی از بزرگترین تیمهای جهان دست به شگفتی بزند.
برای وینیسیوس، این مسابقه فرصتی است تا بار دیگر نشان دهد میتواند در بزرگترین صحنههای ملی نیز همان درخششی را داشته باشد که در فوتبال باشگاهی از او دیده شده است. برای هالند هم بازی برابر برزیل، شاید یکی از مهمترین آزمونهای دوران ملیاش باشد؛ مسابقهای که میتواند جایگاه او را در سطح جهانی حتی محکمتر کند.
امروز، جهان فوتبال فقط منتظر نتیجه برزیل و نروژ نیست؛ نگاهها به دو ستارهای است که از ریو تا شانگهای، از دیوارهای رنگی محلههای برزیل تا تبلیغات تجاری در بازارهای چین، ردپای خود را بر فوتبال جهان گذاشتهاند.