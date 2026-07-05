به گزارش ایلنا، کاپیتان تیم ملی پرتغال در نشست خبری پیش از دیدار با اسپانیا، حدود ۲۰ دقیقه مقابل خبرنگاران نشست و درباره شرایط خودش، آینده‌اش در تیم ملی، فشار انتقادات و انگیزه پرتغال برای ادامه مسیر در جام جهانی صحبت کرد. رونالدو در حالی به این نشست خبری آمد که بحث درباره نقش او در ترکیب پرتغال همچنان یکی از موضوعات داغ رسانه‌های اروپایی است.

ستاره ۴۱ ساله پرتغال در پاسخ به پرسشی درباره شرایط تیمش در جام جهانی گفت: «اگر ما اینجا هستیم، به این دلیل است که به موفقیت‌مان ایمان داریم. تجربه زیبایی بوده و فکر می‌کنم بازی به بازی بهتر شده‌ایم. فردا مسابقه بسیار سختی داریم، اما به‌خوبی آماده‌ایم.»

پرتغال در حالی به مصاف اسپانیا می‌رود که این مسابقه برای رونالدو می‌تواند یکی از مهم‌ترین بازی‌های دوران ملی‌اش باشد. او سال‌هاست چهره اول فوتبال پرتغال محسوب می‌شود، اما در این جام جهانی بارها با انتقادهایی درباره سن، میزان اثرگذاری و جایگاهش در ترکیب اصلی روبه‌رو شده است.

رونالدو اما مثل همیشه عقب‌نشینی نکرد و با لحنی قاطع به این انتقادات پاسخ داد. او گفت: «۲۳ سال است که شما سعی می‌کنید مرا بکشید. اما من همیشه اینجا بوده‌ام. ۲۳ سال در تیم ملی حضور داشته‌ام و همیشه با تمام وجودم کنار این تیم بوده‌ام.»

کاپیتان پرتغال در ادامه تأکید کرد که زمان خداحافظی‌اش از تیم ملی را خودش انتخاب خواهد کرد، نه رسانه‌ها و منتقدان: «من زمانی از تیم ملی می‌روم که خودم بخواهم، نه زمانی که شما بخواهید. مهم‌ترین چیز این است که فردا خوب بازی کنیم و به مرحله بعد برسیم.»

این جمله رونالدو، پاسخی مستقیم به موجی از بحث‌ها بود که پس از شروع جام جهانی درباره آینده او در تیم ملی پرتغال شکل گرفته است. برخی معتقدند پرتغال باید با نسل تازه‌اش جلو برود، اما رونالدو همچنان باور دارد که می‌تواند در بالاترین سطح به تیمش کمک کند.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تجربه حضور در این جام جهانی گفت که این تورنمنت برایش فقط به مسائل فنی محدود نمی‌شود: «این تجربه فراتر از چیزی است که در زمین اتفاق می‌افتد. من این جام جهانی را به خاطر شور و اشتیاق هواداران به یاد خواهم سپرد.»

رونالدو همچنین یاد دیوگو ژوتا، بازیکن فقید تیم ملی پرتغال را زنده کرد و نشان داد که فضای احساسی این جام جهانی برای او و هم‌تیمی‌هایش اهمیت ویژه‌ای دارد. پرتغال در شرایطی وارد مرحله حذفی شده که علاوه بر فشار فنی، بار عاطفی سنگینی را نیز همراه خود دارد.

فوق‌ستاره پرتغالی در پایان بار دیگر بر عشقش به فوتبال و تیم ملی تأکید کرد و گفت: «من به خاطر عشق به فوتبال بازی می‌کنم. هر اتفاقی بیفتد، خوشحال خواهم بود. از این رقابت بزرگ لذت می‌برم و فکر می‌کنم تا اینجا هم عملکرد خوبی داشته‌ام.»

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