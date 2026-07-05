قمار تاکتیکی آنچلوتی در دیدار مقابل نروژ
کارلو آنچلوتی برای دیدار حساس برزیل و نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶، دست به یک تغییر جالب در ترکیب سلسائو زده و گابریل مارتینلی را در نقشی متفاوت نسبت به پست تخصصیاش به میدان فرستاده است.
به گزارش ایلنا، غیبت لوکاس پاکتا به دلیل مصدومیت همسترینگ باعث شده سرمربی برزیل برای پر کردن جای خالی شماره ۱۰ اصلی خود، تصمیمی غیرمنتظره بگیرد. آنچلوتی به جای استفاده از نیمار یا رافینیا، گابریل مارتینلی را انتخاب کرده؛ بازیکنی که بیشتر به عنوان وینگر چپ شناخته میشود اما حالا قرار است در مرکز خط حمله و پشت مهاجم بازی کند.
این انتخاب از آن جهت جالب است که مارتینلی در دیدار قبلی برزیل برابر ژاپن نیز در همین نقش مرکزی عملکرد خوبی داشت. او در آن مسابقه پس از ورود به زمین، بیشتر در فضاهای داخلی و نزدیک به وینیسیوس جونیور حرکت میکرد و در نهایت نیز گل پیروزیبخش برزیل را در دقیقه ۹۵ به ثمر رساند؛ گلی که حالا شاید مسیر او را در ترکیب اصلی سلسائو تغییر داده باشد.
نقشه پاسهای مارتینلی در بازی برزیل مقابل ژاپن هم نشان میدهد که او برخلاف تصور اولیه، صرفاً در کناره زمین بازی نکرده و بیشتر در نیمفضای چپ و پشت خط حمله فعال بوده است. این مسئله احتمالاً همان نکتهای است که آنچلوتی را برای استفاده دوباره از او در نقش هافبک هجومی متقاعد کرده است.
تصمیم بزرگتر اما کنار گذاشتن نیمار از ترکیب اصلی است. نیمار از نظر فنی گزینه طبیعیتر برای جانشینی پاکتا در پست شماره ۱۰ محسوب میشود، اما آنچلوتی ترجیح داده به جای تکیه بر تجربه و خلاقیت نیمار، از انرژی، دوندگی و تحرک مارتینلی استفاده کند. این انتخاب میتواند نشانهای از نگاه تاکتیکی سرمربی ایتالیایی برای مسابقهای باشد که برزیل در آن به سرعت و فشار مستمر در نیمه حریف نیاز دارد.
از نگاه تاکتیکی، شاید هدف آنچلوتی ایجاد فشار مضاعف روی سمت راست خط دفاعی نروژ باشد. جولیان ریرسون، مدافع راست نروژ، در آستانه این مسابقه با مشکل مصدومیت روبهرو بوده و مشخص نیست با آمادگی کامل به میدان برسد. حضور همزمان وینیسیوس در سمت چپ و مارتینلی در فضاهای داخلی همان سمت، میتواند برزیل را به تیمی خطرناکتر در آن منطقه از زمین تبدیل کند.
به این ترتیب برزیل عملاً میتواند با دو وینگر چپ بازی کند؛ وینیسیوس روی خط و مارتینلی کمی عقبتر و متمایل به داخل. چنین آرایشی، هم به وینیسیوس اجازه میدهد در موقعیتهای تکبهتک قرار بگیرد و هم به مارتینلی امکان میدهد با نفوذهای ناگهانی، مدافعان نروژ را از مرکز و سمت چپ تحت فشار بگذارد.
این تغییر نشان میدهد آنچلوتی برای بازی با نروژ فقط به نامها نگاه نکرده و بیشتر به نیاز تاکتیکی مسابقه توجه داشته است. نیمار و رافینیا روی نیمکت حضور دارند، اما شروع بازی با مارتینلی پیامی روشن دارد: برزیل میخواهد با سرعت، شدت و حمله به نقطه آسیبپذیر نروژ، از همان ابتدا کنترل بازی را در دست بگیرد.
حالا باید دید این تصمیم جسورانه آنچلوتی جواب میدهد یا نه؛ مارتینلی که برابر ژاپن در نقش ناجی ظاهر شد، این بار فرصت دارد در ترکیب اصلی و در یکی از حساسترین بازیهای برزیل، خودش را به عنوان گزینهای جدی برای پست شماره ۱۰ سلسائو معرفی کند.