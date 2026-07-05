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سولباکن: نبرد هالند با گابریل و مارکینیوش مهم است، اما بازی فقط همین نیست

سولباکن: نبرد هالند با گابریل و مارکینیوش مهم است، اما بازی فقط همین نیست
کد خبر : 1809182
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سرمربی تیم ملی نروژ پیش از دیدار حساس برابر برزیل، تأکید کرد که تقابل ارلینگ هالند با دو مدافع میانی قدرتمند سلسائو، گابریل ماگالائش و مارکینیوش، یکی از جذاب‌ترین دوئل‌های مسابقه خواهد بود؛ اما به باور او، این بازی نباید فقط به نبرد مهاجم نروژ با خط دفاع برزیل خلاصه شود.

به گزارش ایلنا، نروژ روز یکشنبه در ایست رادرفورد برابر برزیل قرار می‌گیرد؛ مسابقه‌ای که توجه بسیاری از رسانه‌ها را به جدال مستقیم هالند با زوج دفاعی برزیل جلب کرده است. گابریل و مارکینیوش در این جام عملکردی باثبات داشته‌اند و حالا باید مقابل یکی از خطرناک‌ترین مهاجمان جهان قرار بگیرند.

استاله سولباکن، سرمربی نروژ، درباره این تقابل گفت:

«برزیل یکی از بهترین زوج‌های دفاعی این تورنمنت را در اختیار دارد؛ دو بازیکنی که در سطح بین‌المللی فوق‌العاده‌ای بازی می‌کنند. قطعاً دوئل‌های سختی میان آنها و ارلینگ وجود خواهد داشت، اما برای من این مسابقه بیشتر برزیل مقابل نروژ است.»

سولباکن با وجود تمجید از کیفیت خط دفاعی برزیل، تلاش کرد فشار را از روی هالند بردارد و تأکید کند که نروژ برای خلق شگفتی، به عملکرد کامل تیمی نیاز دارد؛ نه فقط درخشش یک ستاره.

او در ادامه افزود:

«برزیل مدعی است، قطعاً همین‌طور است. اما ما امیدواریم بتوانیم مقابل آنها بازی خوبی ارائه دهیم. البته باید در بهترین حالت ممکن خودمان باشیم؛ وگرنه شانسی نخواهیم داشت.»

نروژ با تکیه بر هالند، مارتین اودگارد و ساختار فیزیکی و منظم خود به دنبال ادامه مسیر شگفتی‌سازانه در جام جهانی است، اما برای عبور از برزیل باید از سخت‌ترین آزمون خود بگذرد؛ تیمی که هم در خط حمله سرعت و کیفیت دارد و هم در دفاع، یکی از مطمئن‌ترین زوج‌های مسابقات را در اختیار گرفته است.

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