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افشاگری جنجالی از درگیری امباپه و کاسرس: می‌خواهی من را ببوسی؟

افشاگری جنجالی از درگیری امباپه و کاسرس: می‌خواهی من را ببوسی؟
کد خبر : 1809175
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خوان خوزه کاسرس، مدافع تیم ملی پاراگوئه، پس از حذف تیمش برابر فرانسه از جام جهانی ۲۰۲۶، از تقابل سخت و پرتنش خود با کیلیان امباپه پرده برداشت؛ دوئلی که با خطا، فشار، شوخی و البته گلزنی ستاره فرانسوی همراه بود.

به گزارش ایلنا، پاراگوئه که با حذف آلمان یکی از شگفتی‌های بزرگ جام را رقم زده بود، مقابل فرانسه نیز تلاش کرد با همان سبک فشرده و جنگنده، ستاره‌های خروس‌ها را از جریان بازی خارج کند. یکی از مهم‌ترین مأموریت‌ها در این مسابقه برعهده خوان خوزه کاسرس بود؛ مدافعی که بارها مقابل کیلیان امباپه قرار گرفت و سعی کرد با بازی فیزیکی، سرعت ویرانگر کاپیتان فرانسه را کنترل کند.

کاسرس پس از بازی با لحنی شوخ‌طبعانه درباره تقابل با امباپه گفت:

«خوشبختانه بیشتر در مرکز زمین بازی می‌کرد. وقتی نزدیکش می‌شدم، گزینه زیادی نداشتم؛ باید به او ضربه می‌زدم، چون اگر این کار را نمی‌کردم، از دستم فرار می‌کرد.»

او در ادامه یکی از مکالمات جالب خود با امباپه را فاش کرد؛ جمله‌ای که در میانه درگیری‌های بازی میان دو بازیکن رد و بدل شد.

کاسرس گفت:

«او به من گفت: چی؟ می‌خواهی من را ببوسی؟ من هم جواب دادم: خب، حالا که اینجایی...»

این دیالوگ کوتاه، فضای پرتنش اما گاهی شوخ‌طبعانه یکی از داغ‌ترین دوئل‌های مسابقه را نشان می‌دهد؛ جایی که مدافع پاراگوئه‌ای می‌دانست برای متوقف کردن امباپه باید در مرز خطا بازی کند.

امباپه در نهایت توانست از روی نقطه پنالتی دروازه پاراگوئه را باز کند و نقش مهمی در صعود فرانسه داشته باشد. با این حال، پس از مسابقه تأکید کرد که خروس‌ها انتظار چنین نبرد سختی را داشتند.

کاپیتان فرانسه گفت:

«نشان دادیم فقط تیمی نیستیم که زیبا بازی می‌کند. اگر لازم باشد، دست‌هایمان را هم کثیف می‌کنیم.»

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