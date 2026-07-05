منچستریونایتد به سراغ هافبک برزیلی چلسی رفت؛ سانتوس گزینه تازه برای بازسازی خط میانی

به گزارش ایلنا، باشگاه منچستریونایتد پس از تغییرات جدی در خط میانی خود، به دنبال جذب چند هافبک جدید است و نام آندری سانتوس به عنوان یکی از گزینه‌های تازه در فهرست این باشگاه دیده می‌شود.

علاقه یونایتد به این بازیکن هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما شرایط سانتوس در چلسی باعث شده مدیران اولدترافورد امکان جذب او را بررسی کنند. این هافبک ۲۲ ساله در سال ۲۰۲۳ با انتقالی به ارزش حدود ۱۸ میلیون پوند از واسکو داگاما به چلسی پیوست، اما پس از آن برای کسب تجربه به‌صورت قرضی راهی ناتینگهام فارست و سپس استراسبورگ شد.

چلسی ارزش فعلی سانتوس را حدود ۵۰ میلیون پوند برآورد می‌کند، اما بعید است منچستریونایتد حاضر باشد چنین رقمی را برای او پرداخت کند؛ به‌ویژه در شرایطی که این باشگاه همزمان چند گزینه دیگر را نیز برای خط میانی دنبال می‌کند.

یونایتد پیش از این برای جذب ادرسون، هافبک برزیلی آتالانتا، به توافقی حدود ۳۹ میلیون پوندی رسیده و همچنان شرایط الکس اسکات، هافبک بورنموث را نیز دنبال می‌کند. با این حال، بورنموث تمایلی به فروش اسکات ندارد و گفته می‌شود برای صدور رضایت‌نامه او رقمی نزدیک به ۸۰ میلیون پوند درخواست خواهد کرد.

نیاز منچستریونایتد به تقویت خط میانی پس از جدایی کاسمیرو و مصدومیت جدی مانوئل اوگارته در جام جهانی جدی‌تر شده است. اوگارته پیش از مصدومیت نیز یکی از گزینه‌های خروج از باشگاه محسوب می‌شد، اما آسیب‌دیدگی او شرایط خط میانی یونایتد را پیچیده‌تر کرده است.

در کنار سانتوس، نام‌هایی مانند اورلین شوامنی از رئال مادرید و آدام وارتون از کریستال پالاس نیز در اطراف منچستریونایتد مطرح شده‌اند؛ هرچند جذب هرکدام از این بازیکنان با موانع مالی و رقابتی جدی همراه خواهد بود.

بازار هافبک‌ها در تابستان امسال به یکی از داغ‌ترین بخش‌های نقل‌وانتقالات لیگ برتر تبدیل شده و چند باشگاه بزرگ انگلیسی به دنبال تقویت میانه میدان خود هستند. در این میان، منچستریونایتد می‌خواهد با ترکیبی از خریدهای آماده و سرمایه‌گذاری روی استعدادهای جوان، خط میانی خود را برای فصل آینده بازسازی کند.

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