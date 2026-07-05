رسمی: پایان کار کریس رونالدو در جام جهانی
کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال اعلام کرد که جام جهانی 2026، آخرین حضورش در این تورنمنت است.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو، ستاره تیم ملی فوتبال پرتغالی رسماً اعلام کرد که جام جهانی 2026، آخرین حضور او در این رقابتها خواهد بود. رونالدو در گفتوگویی کوتاه تأکید کرد: «بله، این آخرین جام جهانی من است. بیایید برویم و از آن لذت ببریم.»
این اظهارات به معنای پایان حضور یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال در معتبرترین تورنمنت ملی جهان است. رونالدو که تاکنون 6 دوره در جام جهانی شرکت کرده، قصد دارد آخرین تجربه خود را با انگیزه و شور ویژهای پشت سر بگذارد.
با توجه به سن و شرایط حرفهای او، این تصمیم قابل انتظار بود، اما اعلام رسمی آن نقطه عطفی در دوران ورزشی رونالدو محسوب میشود. بسیاری از هواداران و کارشناسان معتقدند جام جهانی پیشِرو فرصتی خواهد بود تا رونالدو بار دیگر تواناییهایش را در سطح جهانی به نمایش بگذارد و شاید آخرین افتخار بزرگ ملی را برای پرتغال رقم بزند.