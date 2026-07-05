ترکیب برزیل و نروژ اعلام شد؛ نیمار و رافینیا روی نیمکت، هالند در خط حمله نروژ

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی برای دیدار با نروژ ترکیبی هجومی اما متعادل را انتخاب کرده است. آلیسون درون دروازه برزیل قرار دارد و خط دفاعی این تیم با حضور دانیلو، مارکینیوش، گابریل ماگالائش و داگلاس سانتوس شکل گرفته است.

در میانه میدان، کاسمیرو و برونو گیمارش وظیفه کنترل جریان بازی را برعهده دارند و گابریل مارتینلی نیز در ترکیب اصلی قرار گرفته تا جای خالی لوکاس پاکتا را با نقشی متفاوت پر کند.

در خط حمله، آنچلوتی به سه‌گانه رایان، ماتئوس کونیا و وینیسیوس جونیور اعتماد کرده است؛ ترکیبی که نشان می‌دهد برزیل قصد دارد با سرعت و تحرک بالا، خط دفاعی نروژ را تحت فشار قرار دهد.

ترکیب برزیل برابر نروژ

آلیسون، دانیلو، مارکینیوش، گابریل ماگالائش، داگلاس سانتوس، کاسمیرو، برونو گیمارش، گابریل مارتینلی، رایان، ماتئوس کونیا و وینیسیوس جونیور

نکته مهم در ترکیب برزیل، نیمکت‌نشینی نیمار و رافینیا است. رافینیا به دلیل نرسیدن به آمادگی کامل از ابتدا بازی نمی‌کند و نیمار نیز فعلاً در میان گزینه‌های تعویضی آنچلوتی قرار گرفته است.

بازیکنان ذخیره برزیل عبارتند از:

وورتون، ادرسون، الکس ساندرو، برمر، لئو پریرا، ایبانیز، ادرسون، فابینیو، دانیلو سانتوس، نیمار، رافینیا، اندریک، لوئیس هنریکه و تیاگو

در سوی مقابل، نروژ با ترکیبی قابل پیش‌بینی و ستاره‌های اصلی خود وارد میدان می‌شود. اوریان نیلاند درون دروازه قرار دارد و خط دفاعی این تیم با حضور یولیان ریِرسون، کریستوفر آیر، توبیورن هگم و داوید مولر ولف تشکیل شده است.

در میانه میدان، پاتریک برگ، ساندر برگه و مارتین اودگارد حضور دارند؛ خطی که باید هم بازی برزیل را مختل کند و هم توپ را به مهاجمان خطرناک نروژ برساند.

در خط حمله نیز الکساندر سورلوت، ارلینگ هالند و آنتونیو نوسا سه مهره اصلی نروژ خواهند بود. هالند با آماری درخشان در این جام، مهم‌ترین تهدید برای خط دفاع برزیل محسوب می‌شود.

ترکیب نروژ برابر برزیل

نیلاند، ریِرسون، آیر، هگم، مولر ولف، برگ، برگه، اودگارد، سورلوت، هالند و نوسا

بازیکنان ذخیره نروژ عبارتند از:

تانگویک، سلویک، اوستیگارد، بیورکان، هولمگرن پدرسن، لانگاس، فالشنر، تورسبی، اورسنس، تورستوِت، آسگارد، شلدرپ، باب، پتر هاوگه و استراند لارسن

این مسابقه برای برزیل فرصتی است تا طلسم تاریخی ناکامی برابر نروژ را بشکند؛ چرا که سلسائو در تقابل‌های قبلی خود مقابل این تیم هرگز پیروز نشده است. از سوی دیگر، نروژ با تکیه بر هالند، اودگارد و روحیه بالای خود، امیدوار است یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم بزند.

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