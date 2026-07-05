ماتئوس: ناگلزمان آینده کولینز را خراب کرد

به گزارش ایلنا، لوتار ماتئوس پس از حذف زودهنگام تیم ملی آلمان از جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر به عملکرد یولیان ناگلزمان انتقاد کرد و یکی از تصمیم‌های تاکتیکی او را اشتباه دانست.

ماتئوس با اشاره به ضعف آلمان در سمت راست خط دفاعی گفت مانشافت همچنان در این پست با کمبود گزینه مواجه است و به همین دلیل نام یوشوا کیمیش همچنان مطرح می‌شود؛ بازیکنی که در سطح باشگاهی بیشتر در خط هافبک به میدان می‌رود.

او همچنین از یوشا واگنومان و ننامدی کولینز به عنوان دیگر گزینه‌های این پست نام برد، اما تأکید کرد کولینز در نخستین بازی ملی خود قربانی تصمیم کادر فنی شد.

به گفته ماتئوس، کولینز که در باشگاه آینتراخت فرانکفورت به عنوان مدافع میانی بازی می‌کند، در تیم ملی مجبور شد در پست دفاع راست به میدان برود؛ موضوعی که باعث بروز مشکلات دفاعی برای آلمان شد و در نهایت این بازیکن بین دو نیمه تعویض شد.

اسطوره فوتبال آلمان ابراز امیدواری کرد با حضور یورگن کلوپ روی نیمکت مانشافت، شرایط برای این مدافع جوان تغییر کند و از توانایی‌های او در پست تخصصی‌اش استفاده شود.

ماتئوس در پایان تأکید کرد آینده خط دفاعی آلمان به سیستم و تفکرات سرمربی جدید بستگی دارد و بازیکنان جوانی مانند کولینز و فین یلتش می‌توانند در صورت استفاده صحیح، نقش مهمی در بازسازی مانشافت ایفا کنند.

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