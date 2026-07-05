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رحمتی سرمربی سیرجانی‌ها شد

رحمتی سرمربی سیرجانی‌ها شد
کد خبر : 1809157
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باشگاه گل‌گهر سیرجان پس از جدایی مهدی تارتار و پیوستن او به پرسپولیس، با سیدمهدی رحمتی برای هدایت این تیم به توافق نهایی رسید تا سرمربی سابق خیبر خرم‌آباد فصل آینده روی نیمکت سیرجانی‌ها بنشیند.

به گزارش ایلنا، باشگاه گل‌گهر سیرجان پس از جدایی مهدی تارتار، به سرعت فرآیند انتخاب سرمربی جدید را آغاز کرد و در نهایت با سیدمهدی رحمتی به توافق نهایی رسید.

رحمتی که در فصل گذشته هدایت خیبر خرم‌آباد را بر عهده داشت، با کسب نتایج قابل توجه و ثبت پیروزی‌های مهم برابر تیم‌هایی مانند پرسپولیس، تراکتور و سپاهان، توجه مدیران گل‌گهر را به خود جلب کرد.

این نخستین بار نیست که نام رحمتی برای هدایت گل‌گهر مطرح می‌شود. او در سال‌های گذشته نیز یکی از گزینه‌های این باشگاه بود، اما همکاری میان دو طرف در آن مقطع نهایی نشد.

سرمربی جدید گل‌گهر علاوه بر دوران پرافتخار بازی در تیم‌هایی مانند استقلال، سپاهان و تیم ملی، در عرصه مربیگری نیز تجربه هدایت تیم‌های شهرخودرو، آلومینیوم اراک، نساجی مازندران و خیبر خرم‌آباد را در کارنامه دارد.

رحمتی پس از پایان همکاری با خیبر، از چند باشگاه لیگ برتری پیشنهاد دریافت کرده بود، اما در نهایت هدایت گل‌گهر سیرجان را پذیرفت تا جانشین مهدی تارتار روی نیمکت این تیم شود.

 
 
 

 

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