به گزارش ایلنا، مهدی تیکدری که امروز با قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوست و به‌عنوان نخستین خرید تابستانی سرخ‌پوشان معرفی شد، حالا با انتشار یک تصویر خبرساز شده است.

در این عکس، تیکدری در ۶ سالگی دیده می‌شود؛ تصویری که نشان می‌دهد او از همان دوران کودکی برای استقلال کری‌خوانی کرده بود و اکنون پس از انتقالش به پرسپولیس، دوباره مورد توجه هواداران فوتبال قرار گرفته است.

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