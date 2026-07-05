اختصاصی: کریخوانی تیکدری برای استقلال از ۶ سالگی (عکس)
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مهدی تیکدری امروز بهعنوان نخستین خرید تابستانی پرسپولیس معرفی شد.
به گزارش ایلنا، مهدی تیکدری که امروز با قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوست و بهعنوان نخستین خرید تابستانی سرخپوشان معرفی شد، حالا با انتشار یک تصویر خبرساز شده است.
در این عکس، تیکدری در ۶ سالگی دیده میشود؛ تصویری که نشان میدهد او از همان دوران کودکی برای استقلال کریخوانی کرده بود و اکنون پس از انتقالش به پرسپولیس، دوباره مورد توجه هواداران فوتبال قرار گرفته است.