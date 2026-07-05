خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستیاران تارتار در پرسپولیس معرفی شدند

دستیاران تارتار در پرسپولیس معرفی شدند
کد خبر : 1809130
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای کادر فنی مهدی تارتار در پرسپولیس معرفی شدند.

به گزارش ایلنا،  باشگاه پرسپولیس از معرفی سه عضو جدید کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه برای فصل آینده خبر داد.

بر این اساس، حسین اینانلو به عنوان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس فعالیت خواهد کرد. اینانلو با ۱۸ سال سابقه مربیگری و در اختیار داشتن مدرک مربیگری A آسیا، یکی از مربیان باسابقه فوتبال ایران محسوب می‌شود.

همچنین وحید فاضلی، سرمربی پیشین نساجی و عضو سابق کادر فنی تراکتور، به جمع همکاران مهدی تارتار اضافه شد. فاضلی با ۱۵ سال سابقه مربیگری و مدرک A آسیا، یکی دیگر از اعضای جدید کادر فنی سرخ‌پوشان خواهد بود.

علیرضا محمد، مدافع پیشین پرسپولیس، نیز به کادر فنی این تیم ملحق شد. او که سابقه سال‌ها حضور در ترکیب سرخ‌پوشان و فعالیت در آکادمی باشگاه را در کارنامه دارد، با مدرک مربیگری A آسیا در کنار مهدی تارتار فعالیت خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس همچنین اعلام کرد روند تکمیل کادر فنی ادامه دارد و طی روزهای آینده، اعضای جدید دیگری نیز به جمع همکاران مهدی تارتار اضافه خواهند شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی