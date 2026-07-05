دستیاران تارتار در پرسپولیس معرفی شدند

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس از معرفی سه عضو جدید کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه برای فصل آینده خبر داد.

بر این اساس، حسین اینانلو به عنوان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس فعالیت خواهد کرد. اینانلو با ۱۸ سال سابقه مربیگری و در اختیار داشتن مدرک مربیگری A آسیا، یکی از مربیان باسابقه فوتبال ایران محسوب می‌شود.

همچنین وحید فاضلی، سرمربی پیشین نساجی و عضو سابق کادر فنی تراکتور، به جمع همکاران مهدی تارتار اضافه شد. فاضلی با ۱۵ سال سابقه مربیگری و مدرک A آسیا، یکی دیگر از اعضای جدید کادر فنی سرخ‌پوشان خواهد بود.

علیرضا محمد، مدافع پیشین پرسپولیس، نیز به کادر فنی این تیم ملحق شد. او که سابقه سال‌ها حضور در ترکیب سرخ‌پوشان و فعالیت در آکادمی باشگاه را در کارنامه دارد، با مدرک مربیگری A آسیا در کنار مهدی تارتار فعالیت خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس همچنین اعلام کرد روند تکمیل کادر فنی ادامه دارد و طی روزهای آینده، اعضای جدید دیگری نیز به جمع همکاران مهدی تارتار اضافه خواهند شد.

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