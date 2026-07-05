زمان آغاز تمرینات پرسپولیس برای فصل جدید مشخص شد
کد خبر : 1809127
تمرین تیم پرسپولیس با هدایت سرمربی جدید از روز سه شنبه آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس که امروز سرانجام سرمربی جدید خود را معرفی کرد ، قصد دارد به سرعت تمرینات امادهسازیاش را آغاز میکند تا آماده شروع فصل جدید شود.
تمرین تیم پرسپولیس روز سه شنبه با هدایت مهدی تارتار شروع خواهد کرد تا او در فاصله کمتر از یک ماه تا شروع لیگ مراحل آماده سازی را آغاز کند.
احتمالا در شروع تمرینات بازیکنان ملیپوش با دریافت مرخصی از تارتار غایب خواهند بود.