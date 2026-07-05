خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان آغاز تمرینات پرسپولیس برای فصل جدید مشخص شد

زمان آغاز تمرینات پرسپولیس برای فصل جدید مشخص شد
کد خبر : 1809127
لینک کوتاه کپی شد.

تمرین تیم پرسپولیس با هدایت سرمربی جدید از روز سه شنبه آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس که امروز سرانجام سرمربی جدید خود را معرفی کرد ، قصد دارد به سرعت تمرینات اماده‌سازی‌اش را آغاز می‌کند تا آماده شروع فصل جدید شود. 

تمرین تیم پرسپولیس روز سه شنبه با هدایت مهدی تارتار شروع خواهد کرد تا او در فاصله کمتر از یک ماه تا شروع لیگ مراحل آماده سازی را آغاز کند. 

احتمالا در شروع تمرینات بازیکنان ملی‌پوش با دریافت مرخصی از تارتار غایب خواهند بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی