فرانسه و مراکش افتتاحکننده دور بعد
برنامه مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
با مشخص شدن بخشی از تیمهای صعودکننده به جمع هشت تیم برتر، برنامه مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد؛ مرحلهای که از پنجشنبه ۹ تیرماه آغاز میشود و نخستین دیدار آن میان فرانسه و مراکش برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بهصورت تکحذفی برگزار میشود و تیمهای باقیمانده برای رسیدن به نیمهنهایی، دیگر فرصتی برای جبران اشتباه نخواهند داشت.
نخستین مسابقه این مرحله، تقابل جذاب فرانسه و مراکش خواهد بود؛ دیداری که یادآور نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است. فرانسه با عبور از پاراگوئه به این مرحله رسیده و مراکش نیز پس از پیروزی قاطع برابر کانادا، بار دیگر خود را به عنوان یکی از مدعیان جدی جام معرفی کرده است.
برنامه کامل مرحله یکچهارم نهایی به شرح زیر است:
پنجشنبه، ۹ تیر ۱۴۰۵
فرانسه - مراکش
ساعت ۱۷:۰۰
جمعه، ۱۰ تیر ۱۴۰۵
برنده پرتغال/اسپانیا - برنده آمریکا/بلژیک
ساعت ۱۶:۰۰
شنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۵
برنده برزیل/نروژ - برنده مکزیک/انگلیس
ساعت ۱۸:۰۰
شنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۵
برنده آرژانتین/مصر - برنده سوئیس/کلمبیا
ساعت ۲۲:۰۰
با توجه به باقی ماندن چند دیدار مرحله یکهشتم نهایی، ترکیب کامل بازیهای این مرحله هنوز نهایی نشده و پس از مشخص شدن نتایج مسابقات، برنامه با نام قطعی تیمها بهروزرسانی خواهد شد.