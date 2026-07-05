رسمی؛ مهدی تیکدری به پرسپولیس پیوست (عکس)

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس همزمان با آغاز رسمی همکاری با مهدی تارتار، نخستین خرید تابستانی خود را نیز معرفی کرد. بر این اساس، مهدی تیکدری پس از توافق با مدیران باشگاه، به جمع سرخ‌پوشان پایتخت اضافه شد.

این انتقال در شرایطی نهایی شد که تیکدری پیش از این نیز در فهرست خرید اوسمار ویرا و دراگان اسکوچیچ قرار داشت و با تأیید مهدی تارتار، حضورش در پرسپولیس قطعی شد.

تیکدری که پنج فصل گذشته را در گل‌گهر سیرجان سپری کرده، طی دو فصل اخیر یکی از مهره‌های کلیدی تیم مهدی تارتار بود و نقش مهمی در نتایج این تیم ایفا کرد. حالا این بازیکن بار دیگر زیر نظر سرمربی سابق خود کار خواهد کرد.

بازیکن جدید پرسپولیس توانایی بازی در پست‌های دفاع راست، هافبک راست و وینگر را دارد و می‌تواند گزینه‌ای چندمنظوره برای کادر فنی در فصل پیش‌رو باشد.

تیکدری در سال‌های گذشته بارها در آستانه انتقال به تیم‌های مطرحی مانند استقلال و سپاهان قرار گرفت، اما در نهایت این پرسپولیس بود که موفق شد رضایت او را برای حضور در جمع سرخ‌پوشان جلب کند.

نکته قابل توجه اینکه اوسمار ویرا نیز در دوران حضور خود روی نیمکت پرسپولیس خواهان جذب تیکدری بود، اما این انتقال در آن مقطع به سرانجام نرسید و این بازیکن یک فصل دیگر در گل‌گهر به فوتبالش ادامه داد تا سرانجام در نقل‌وانتقالات تابستانی راهی پرسپولیس شود.

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