جام جهانی ۲۰۲۶ برنامه لالیگا را به هم زد

به گزارش ایلنا، با مشخص شدن نخستین دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میان فرانسه و مراکش، برنامه آغاز فصل جدید رقابت‌های لالیگا تحت تأثیر این مسابقات قرار گرفته است.

بر اساس اعلام خاویر تباس، رئیس لالیگا، تیم‌هایی که حداقل یک بازیکن در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی داشته باشند، دیدار هفته نخست آن‌ها به تعویق خواهد افتاد تا بازیکنان فرصت کافی برای استراحت و آماده‌سازی داشته باشند.

در همین راستا، رئال مادرید نخستین باشگاهی است که مشمول این قانون می‌شود؛ چرا که در هر صورت حداقل یک بازیکن از این تیم در نیمه‌نهایی حضور خواهد داشت؛ براهیم دیاز در صورت صعود مراکش یا کیلیان امباپه، اورلین شوامنی و ابراهیما کوناته در صورت صعود فرانسه.

به این ترتیب، دیدار رئال مادرید و رئال سوسیداد که قرار بود در هفته نخست لالیگا برگزار شود، به احتمال زیاد به زمان دیگری در اواخر ماه اوت موکول خواهد شد.

تباس در این خصوص گفت بازیکنان حاضر در مراحل پایانی جام جهانی، مطابق توافق با اتحادیه فوتبال اسپانیا، پس از آخرین مسابقه خود سه هفته استراحت و سپس سه هفته دوران آماده‌سازی خواهند داشت.

رئیس لالیگا همچنین توضیح داد که برنامه هفته نخست به صورت شناور برگزار می‌شود و بخشی از مسابقات در موعد مقرر انجام خواهد شد، اما برخی دیدارها به یکی از روزهای میانی هفته در ادامه ماه اوت منتقل می‌شوند.

علاوه بر دیدار رئال مادرید و رئال سوسیداد، مسابقات بارسلونا برابر اتلتیک بیلبائو، اتلتیکو مادرید مقابل مالاگا و سلتاویگو برابر اوساسونا نیز از گزینه‌های اصلی تعویق در هفته نخست فصل جدید لالیگا به شمار می‌روند.

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