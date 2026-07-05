به گزارش ایلنا، تیم ملی مکزیک پس از صدرنشینی بدون گل خورده در مرحله گروهی، با پیروزی ۲ بر صفر برابر اکوادور راهی مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد و حالا باید در ورزشگاه آزتکا مقابل انگلیس قرار بگیرد.

در سوی مقابل، انگلیس با درخشش هری کین و پیروزی ۲ بر یک مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، جواز حضور در این مرحله را به دست آورد تا یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله حذفی را برابر میزبان برگزار کند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سه‌شیرها، برگزاری مسابقه در ارتفاع حدود ۲۲۰۰ متری مکزیکوسیتی است. طبق برنامه فیفا، کاروان انگلیس تنها ۴۸ ساعت پیش از مسابقه وارد محل برگزاری بازی می‌شود و فرصت محدودی برای تطبیق با شرایط آب‌وهوایی خواهد داشت.

با این حال، توماس توخل امیدوار است با تکیه بر ستاره‌هایی مانند هری کین و جود بلینگام، این مانع را پشت سر بگذارد. در مقابل، مکزیک نیز با اتکا به رکورد درخشان خود در ورزشگاه آزتکا، امیدوار است از امتیاز میزبانی برای صعود به جمع هشت تیم برتر جام جهانی استفاده کند.

ترکیب احتمالی دو تیم

مکزیک:

رانخل، سانچز، مونتس، واسکز، گایاردو، لیرا، رومو، مورا، آلوارادو، خیمنز، کینیونس

انگلیس:

پیکفورد، کُنسا، استونز، گِهی، اورایلی، اندرسون، رایس، مادوئکه، بلینگام، گوردون، کین

انتهای پیام/