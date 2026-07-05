راز سربند مرموز پدیده بارسا در جام جهانی
مد جدید یا پاسخ کوبنده به منتقدان؟
سربند جنجالی «EGO» که لامین یامال، فوقستاره جوان بارسلونا در جریان برتری ماتادورها مقابل اتریش به پیشانی بسته بود، به یکی از داغترین و پربحثترین سوژههای جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، لامین یامال یکی از ستارههای برجسته و درخشان جام جهانی ۲۰۲۶ بوده و با مجموعهای از نمایشهای تاثیرگذار خود، به اسپانیا برای رسیدن به مرحله یکهشتم نهایی کمک شایانی کرده است. با این حال، اوجگیری و پیشرفت سریع او، نظارتهای شدید را نیز به همراه داشته است؛ تا جایی که برخی از کاربران شبکههای اجتماعی این نوجوان بارسلونا را به دلیل شخصیت مطمئن و بااعتمادبهنفسش، به تکبر و غرور متهم کردهاند.
در جریان پیروزی قاطع و مقتدرانه ۳-۰ اسپانیا مقابل اتریش، یامال با بستن سربندی که عبارت «Ego Yamal» روی آن نقش بسته بود، توجهات بیشتری را به خود جلب کرد. این اکسسوری در طول مسابقه به وضوح قابل مشاهده بود و به سرعت به یک سوژه بحثبرانگیز و بزرگ تبدیل شد و گمانهزنیهای زیادی را در این باره ایجاد کرد که آیا این حرکت حاوی یک پیام پنهان بوده یا صرفاً یک انتخاب برای مد و فشن بوده است.
معنای پشت این حرکت چیست؟
بر اساس گزارش ایستگاه رادیویی کوپه (COPE) اسپانیا، این انتخاب پوشش به هیچ وجه تصادفی و رندوم نبوده است. این گزارش حاکی از آن است که شعار مذکور، پاسخ مستقیمی به انتقاداتی بود که یامال در پلتفرم تیکتاک دریافت کرده بود؛ جایی که برخی از کاربران به شکل تمسخرآمیزی به او لقب «اگو لامین» (لادین مغرور) داده بودند و ادعا میکردند که این ملیپوش اسپانیایی دچار تورم بیش از حدِ غرور و خودبزرگبینی شده است. این لقب هفتهها در بخش کامنتهای مختلف دست به دست میشد و هدف از آن، توهین به رفتار پرتبختر و باابهت این بازیکن نوجوان در داخل زمین مسابقه بود.
یامال این لقب را در آغوش کشید
ستاره بارسلونا به جای نادیده گرفتن این انتقادات، تصمیم گرفت آن را در آغوش بکشد و بپذیرد. رادیو کوپه به نقل از افراد نزدیک به این بازیکن گزارش داد که این ستاره بارسلونا نه تنها انتقادات را نادیده نگرفته، بلکه تصمیم گرفته این لقب را با چاشنی طنز و شوخطبعی بپذیرد و آن را از آنِ خود کند و با افتخار در جریان یک مسابقه کلیدی برای تیم ملی کشورش به نمایش بگذارد. این حرکت به سرعت در شبکههای اجتماعی ویرال شد و بسیاری از هواداران، این بازیکن نوجوان را به خاطر بازپسگیری و تصاحب مجدد این لقب به سود خودش، به جای فرار و خجالت کشیدن از آن، مورد تمجید و ستایش قرار دادند.
یک آزمون بزرگ در مواجهه با پرتغال
چالش بعدی و بزرگ اسپانیا، نبرد سنگین و فوقالعاده حساس مرحله یکهشتم نهایی در برابر پرتغال خواهد بود. در شرایطی که پای صعود به مرحله یکچهارم نهایی و جمع هشت تیم برتر در میان است، نورافکنها بار دیگر روی یامال زوم خواهند شد؛ چرا که او به دنبال ادامه دادن به فرم درخشان و چشمگیر خود در این جام جهانی است.
این بازیکن جوان پس از جلب توجهات هم به خاطر نمایشهایش و هم به خاطر بستن سربند «Ego Yamal»، اکنون فرصت دیگری دارد تا در مستطیل سبز و در یک نبرد فوتبالی ناب برابر یکی از مدعیان اصلی تورنمنت، سرخط خبرها را به خود اختصاص دهد.