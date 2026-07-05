خطونشان ستاره رئال با پیراهن شیرهای اطلس
براهیم دیاز بلوف نمیزد
درخشش خیرهکننده و آمار فوقالعاده براهیم دیاز در ترکیب تیم ملی مراکش، نهتنها تصمیم جنجالی او برای پشت پا زدن به ماتادورها را کاملاً توجیه کرد، بلکه خط بطلانی بر تمامی شایعات کشید تا عزم راسخ مراکشیها برای فتح سختترین جامها اثبات شود.
به گزارش ایلنا، براهیم دیاز در نهایت تیم ملی مراکش را به جای اسپانیا انتخاب کرد، در حالی که فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز ترجیح داد به جای براهیم روی بازیکنان دیگری سرمایهگذاری کند؛ تصمیمی که اکنون و با توجه به وضعیت این ستاره رئال مادرید کاملاً منطقی و درست به نظر میرسد. این یک ریسک بزرگ بود که او بپذیرد رهبر و ستاره تیمی به ظاهر کوچکتر شود، آن هم در شرایطی که فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) نمیتوانست در بازه زمانی مدنظر براهیم، چنین جایگاه و تضمینی را به او ارائه دهد. در واقعیت، اکنون هر دو طرف به طور جداگانه در مسیر موفقیت گام برمیدارند، هرچند که پیش از این در تیمهای ملی پایه اسپانیا در کنار یکدیگر بازی میکردند.
وقتی ریسک بزرگ ستاره مالاگایی جواب میدهد
ما هرگز نخواهیم فهمید که اگر براهیم در تیم ملی اسپانیا میماند چه اتفاقاتی رخ میداد، اما چیزی که اکنون به وضوح اثبات شده، عملکرد فوقالعاده و چشمگیر او با پیراهن مراکش است. درست مانند رقابتهای جام ملتهای آفریقا که او در آنجا به عنوان قهرمانی دست یافت (هرچند که نتیجه نهایی پس از شکایت سنگال منتظر رای دادگاه عالی ورزش است) و همچنین به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت انتخاب شد، براهیم اکنون در جام جهانی نیز آمار و عملکردهای هجومی بسیار درخشانی را از خود به نمایش میگذارد.
این ستاره مهارناپذیر در پنج مسابقهای که تا به اینجای کار انجام داده، موفق به ثبت یک گل و چهار پاس گل شده است. او پس از ارسال دو پاس گل تماشایی برای عزالدین اوناحی و سفیان رحیمی در مسابقه مرحله یکهشتم نهایی مقابل کانادا، اکنون در میان برترین پاسورهای جام جهانی قرار گرفته است.
پروژه جذاب مراکش و پاسخ قاطع به بیمهری ماتادورها
این بازیکن متولد مالاگا کاملاً احساس خوشحالی و رضایت میکند. او در سمت راست خط هافبک هجومی تیم تحت هدایت الرکراکی کاملاً آزادانه بازی میکند و توانایی فوقالعادهای در برش به داخل و نزدیک شدن به محوطه جریمه حریفان دارد. براهیم پس از پایان مسابقه در هیوستون، در پاسخ به سوال خبرنگار نشریه آاس گفت: «اوضاع بسیار خوب پیش میرود. من از آنچه به دست آوردهام بسیار خوشحالم. حمایت و عشقی که از زمان ورودم به مراکش دریافت کردهام باورنکردنی بوده است. اینکه میتوانم بهترین عملکردم را ارائه دهم یک حس منحصربهفرد است. من از کاری که انجام میدهم و کارهایی که پیش از این کردهام بسیار راضی هستم. ما همتیمیهای فوقالعادهای داریم که ما را بسیار خوشحال میکنند.»
براهیم دیاز در سن ۲۶ سالگی به خوبی میدانست که این جام جهانی میتواند در بهترین زمان ممکن از دوران حرفهای او فرابرسد. او پس از شروعی شلوغ و پرفراز و نشیب، سرانجام در رئال مادرید جا افتاد و تثبیت شد و فقط در انتظار یک درخشش بینالمللی بود که شایستگیاش را داشت. با توجه به سطح بازی بالای او، بسیار عجیب میشد اگر او را در تورنمنتهای بزرگ بینالمللی نمیدیدیم. او در اسپانیا درهای تیم ملی را بیش از آنچه تصورش را میکرد به روی خود بسته دید و در همان دوران بلاتکلیفی، کشور مراکش با یک پروژه ورزشی و فوتبالی بسیار جذاب و وسوسهکننده ظاهر شد. جام ملتهای آفریقا به عنوان میزبان و مسابقات جام جهانی در انتظار این ستاره رئال مادرید بود و او اکنون در هر دو تورنمنت ردپای درخشان خود را بر جای میگذارد؛ موضوعی که به وضوح نشان میدهد او در انتخاب خود هرگز اشتباه نکرده است.