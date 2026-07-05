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سرمربی مس شهربابک مشخص شد (عکس)

سرمربی مس شهربابک مشخص شد (عکس)
کد خبر : 1809095
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باشگاه مس شهربابک پس از قطعی شدن صعود به لیگ برتر، قرارداد قاسم شهبا را برای فصل آینده تمدید کرد تا این سرمربی نخستین تجربه حضور خود در بالاترین سطح فوتبال ایران را روی نیمکت این تیم آغاز کند.

به گزارش ایلنا،  در حالی که هنوز دو هفته تا پایان رقابت‌های لیگ دسته اول باقی مانده، صعود مس شهربابک به لیگ برتر قطعی شده و مدیران این باشگاه از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای فصل آینده را آغاز کرده‌اند.

در همین راستا، ظهر امروز آخرین جلسه مذاکره میان مدیرعامل باشگاه و قاسم شهبا برگزار شد و دو طرف برای ادامه همکاری به توافق نهایی رسیدند.

سرمربی مس شهربابک مشخص شد (عکس)

با این توافق، قاسم شهبا فصل آینده نیز هدایت مس شهربابک را بر عهده خواهد داشت و برای نخستین بار به عنوان سرمربی در لیگ برتر فعالیت می‌کند.

مس شهربابک تا پایان هفته سی‌ودوم لیگ دسته اول با کسب ۶۴ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد و تنها دو امتیاز با نساجی مازندران، صدرنشین مسابقات، فاصله دارد.

شاگردان شهبا در ۳۲ مسابقه این فصل، ۱۸ پیروزی، ۱۰ تساوی و چهار شکست را ثبت کرده‌اند. همچنین با ۱۴ گل خورده، در کنار فرد البرز عنوان بهترین خط دفاع لیگ دسته اول را در اختیار دارند.

 

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