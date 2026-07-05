رسمی؛ مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس شد
مدیران باشگاه پرسپولیس پس از هفتهها گمانهزنی و مذاکرات فشرده، سرانجام با چرخشی جنجالی مهدی تارتار را به عنوان جانشین اوسمار ویرا و سرمربی جدید سرخپوشان پایتخت معرفی کردند.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی از انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد. تارتار پس از انجام مذاکرات نهایی با مدیران باشگاه و جدایی توافقی از گلگهر، هدایت سرخپوشان را برای فصل آینده بر عهده گرفت.
تارتار که سابقه پنج فصل حضور در پرسپولیس به عنوان بازیکن و کسب سه عنوان قهرمانی را در کارنامه دارد، پیش از این نیز یک فصل به عنوان دستیار علی دایی روی نیمکت سرخپوشان حضور داشت و حالا برای نخستین بار به عنوان سرمربی هدایت این تیم را بر عهده میگیرد.
این مربی ۵۳ ساله با بیش از ۴۲۰ مسابقه روی نیمکت تیمهای لیگ برتری، باتجربهترین سرمربی فعال فوتبال ایران محسوب میشود. او در سالهای گذشته هدایت تیمهایی مانند راهآهن، صبای قم، گسترش فولاد، داماش، پارس جنوبی، نفت مسجدسلیمان، پیکان، ذوبآهن، ملوان و گلگهر را بر عهده داشته است.
تارتار در شرایطی هدایت پرسپولیس را پذیرفته که این تیم دو فصل دور از کورس قهرمانی و رقابتهای آسیایی بوده است. مدیران باشگاه امیدوارند با حضور او، پرسپولیس بار دیگر به جمع مدعیان بازگردد و فصل تازهای را آغاز کند.
از مهمترین چالشهای سرمربی جدید پرسپولیس، مدیریت نقلوانتقالات و تصمیمگیری درباره تغییر نسل در ترکیب سرخپوشان خواهد بود؛ موضوعی که بسیاری از هواداران نیز انتظار دارند در فصل پیشرو عملی شود.