هیر وی گو؛ آقای معمولی روی نیمکت مانشافت
غیر رسمی، یورگن کلوپ سرمربی جدید تیم ملی آلمان شد
در پی زلزله بزرگ در فوتبال آلمان و استعفای ناگلزمان پس از فاجعه جام جهانی ۲۰۲۶، یورگن کلوپ با چراغ سبز به فدراسیون فوتبال این کشور، هدایت مانشافت را بر عهده گرفت تا ماموریت نجات عقابها آغاز شود.
به گزارش ایلنا و بر اساس ادعای اختصاصی فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس دنیای نقل و انتقالات، بزرگترین جابهجایی روی نیمکتهای ملی رقم خورد؛ یورگن کلوپ هدایت تیم ملی آلمان را پذیرفت، هیر وی گو!
کلوپ پس از توافقهای اولیه، تصمیم نهایی خود را برای تکیه زدن بر روی صندلی داغ هدایت تیم ملی فوتبال آلمان اتخاذ کرده است. در حال حاضر، جزئیات مربوط به قرارداد بلندمدت، برنامههای پروژه آینده و نحوه خروج او از هلدینگ ورزشی ردبول همچنان در حال بررسی و بحث میان طرفین است، اما هیچ شکی وجود ندارد که او مرد اول نیمکت مانشافت خواهد بود. کلوپ که پس از جدایی از لیورپول در سال ۲۰۲۴ به عنوان مدیر ارشد فوتبال گروه ردبول فعالیت میکرد، در قراردادش بند ویژهای داشت که به او اجازه میداد در صورت دریافت پیشنهاد از تیم ملی آلمان، بدون مشکل جدا شود.
فرار بزرگ کلوپ از ردبول برای نجات عقابها
این جابهجایی بزرگ درست پس از فاجعه بزرگ مانشافت در جام جهانی ۲۰۲۶ رخ داد. تیم ملی آلمان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی در ضربات پنالتی مقابل پاراگوئه شکست خورد و وداعی تلخ و زودهنگام با تورنمنت داشت. پس از این ناکامی بزرگ، یولیان ناگلزمان که تحت فشار شدید فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) قرار گرفته بود، رسماً از سمت خود استعفا داد تا راه برای ورود معمار نوین دورتموند و لیورپول باز شود.
کلوپ که در جریان مسابقات جام جهانی به عنوان کارشناس در نیویورک حضور داشت، پیش از این تایید کرده بود که انرژی او پس از دو سال استراحت به طور کامل بازیابی شده است. او در این باره گفت: «دو سال پیش وقتی لیورپول را ترک کردم، انرژی لازم برای کار دیگری را نداشتم، اما اکنون کاملاً شارژ شدهام و آمادگی کامل دارم. فوتبال آلمان در یک نقطه عطف قرار دارد و ما باید تغییراتی بنیادین و اساسی ایجاد کنیم.»
گلاسنر نقشه ردبول را نقش بر آب کرد
با خروج قطعی کلوپ از هلدینگ ردبول، مدیران این شرکت بلافاصله دست به کار شدند تا جانشینی برای او پیدا کنند. گزینه اصلی آنها برای هدایت پروژه فوتبالی ردبول، اولیور گلاسنر سرمربی اتریشی بود. با این حال، نقشههای ردبول به سرعت نقش بر آب شد؛ چرا که گلاسنر ترجیح داد مسیر دیگری را انتخاب کند و با یک چرخش ناگهانی، قرارداد رسمی خود را با باشگاه ناتینگهام فارست (#NFFC) در لیگ برتر انگلیس امضا کرد.
یورگن کلوپ پس از دورهای درخشان در رده باشگاهی و کسب تمام افتخارات ممکن با لیورپول و دورتموند، حالا بزرگترین چالش دوران حرفهای خود را آغاز خواهد کرد. او باید تیمی را بازسازی کند که در سه دوره اخیر جام جهانی طعم تلخ ناکامی و حذف زودهنگام را چشیده است. حالا با شعار معروف رومانو، آقای معمولی به خانه بازگشته تا پادشاهی از دست رفته ژرمنها را احیا کند.