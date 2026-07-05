به گزارش ایلنا، میکل اویارزابال این روزها به شدت در حال گلزنی است و آمارها و ارقام پیرامون او شروع به سرریز شدن کرده‌اند. این مهاجم متولد ایبار و فارغ‌التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه دئوستو، با به ثمر رساندن چهار گل در چهار مسابقه اول، چشم به شکستن و برابری با رکورد جاودانه داوید ویا و امیلیو بوتراگنیو دوخته است که هر دو سابقه ثبت پنج گل در یک دوره جام جهانی را دارند.

هر دو اسطوره این هفته در تورنمنت دیده شده‌اند؛ ویا در آتلانتا و بوتراگنیو در مکزیک مادری‌اش، جایی که در سال ۱۹۸۶ با آن چهار گل فراموش‌نشدنی مقابل دانمارک در کرتارو، به یک قهرمان ملی تبدیل شد.

بنگاه‌های شرط‌بندی در آغاز تورنمنت چندان بیراه پیش‌بینی نکرده بودند؛ زمانی که اویارزابال را در میان مدعیان اصلی کسب عنوان آقای گلی قرار دادند. پس از یک شروع عجیب و غیرعادی برای اسپانیا که با یک آمار عجیب و ویرال‌شده همراه بود (نیم ساعت بدون حتی یک لمس توپ مقابل کیپ‌ورد)، آن‌ها بالاخره ریتم و آهنگ واقعی خود را پیدا کردند. ابتدا مقابل عربستان سعودی و سپس بعد از یک نبرد سخت برابر اروگوئه و در بازی آخر در مواجهه با اتریش.

غرش شکارچی ایبار در شب شکار اتریش

بازیکنان اسپانیا در دیدار مقابل اتریش مدافعان میانی حریف را کاملاً تحت کنترل درآوردند و دیکته‌کننده جریان بازی شدند. دبل تماشایی اویارزابال در این مسابقه، شمار گل‌های او را به عدد چهار رساند. در هر جام جهانی دیگری، اویارزابال با این آمار اکنون در صدر جدول گلزنان قرار داشت، اما این تورنمنت، جام کهکشان‌ها و ابرستاره‌هاست. لیونل مسی از همان ابتدا فوق‌العاده و پدیده‌وار ظاهر شده، کیلیان امباپه از هم‌اکنون شش گل به ثمر رسانده و ارلینگ هالند و هری کین، دو گلزن مادرزاد نیز هر کدام پنج‌گله هستند. در کنار اویارزابال، ستاره‌هایی چون وینیسیوس جونیور، عثمان دمبله و اسماعیلا سار نیز چهار گل به ثمر رسانده‌اند که البته سار با حذف سنگال دیگر شانسی برای افزایش آمار خود ندارد.

کاپیتان رئال سوسیداد با ثبت ۲۹ گل در ۵۶ بازی ملی، که همواره نامش با باشگاه‌های بزرگ اروپایی گره خورده اما ترجیح می‌دهد مثل یک پادشاه در سن‌سباستین زندگی کند، از همین حالا در کنار فرناندو هیرو به عنوان ششمین گلزن برتر تاریخ تیم ملی اسپانیا شناخته می‌شود. او تنها شش گل با دیوید سیلوا فاصله دارد. در حال حاضر تنها رکورد ۵۹ گل داوید ویا غیرقابل دسترس به نظر می‌رسد و حتی رکورد ۴۴ گل رائول گونزالس نیز با این نرخ گلزنی که این مهاجم در پیش گرفته، کاملاً در مشت او خواهد بود.

ذهنیت فیلسوفانه ستاره سوسیداد

بزرگترین نقطه قوت اویارزابال تنها گل‌های او نیست، بلکه هوش سرشار و خوانش فوق‌العاده او از جریان بازی است. او در یک کنفرانس مطبوعاتی در مدرسه بیلور در چاتانوگا، تامل‌برانگیزترین و عمیق‌ترین جمله تورنمنت تا به اینجا را به زبان آورد و گفت: «گاهی اوقات، با تلاش برای اینکه فقط سد راه دیگران نشوید، می‌توانید کمک بسیار بزرگی به تیم بکنید.»

این نگرش و ذهنیت بالا، بزرگترین سلاح او در مستطیل سبز است. اکنون چالش بزرگ و بعدی پیش روی این ستاره مهارناپذیر، تقابل با دیگو کاستا است؛ یکی از گران‌قیمت‌ترین، معتبرترین و آماده‌ترین دروازه‌بانان حال حاضر فوتبال جهان که اویارزابال باید برای باز کردن قفل دروازه او برنامه‌ریزی کند.

انتهای پیام/