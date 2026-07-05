سوت دربی مرگبار ایبریا در دستان یک انگلیسی
آنتونی تیلور قاضی نبرد خونین پرتغال و اسپانیا
کمیته داوران فیفا به طور رسمی آنتونی تیلور، داور سرشناس و باسابقه انگلیسی را به عنوان قاضی میدان برای مدیریت مسابقه فوقالعاده حساس و حیثیتی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بین دو غول شبهجزیره ایبریا انتخاب کرد.
به گزارش ایلنا، آنتونی تیلور انگلیسی از سوی فیفا برای قضاوت مسابقه فوقالعاده حساس و مهیج مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بین دو تیم پرتغال و اسپانیا انتخاب شده است. این داور که یکی از باتجربهترین قاضیهای قاره اروپا به شمار میرود، مسئولیت اداره این نبرد بزرگ را بر عهده خواهد داشت که در تاریخ ۶ جولای در شهر دالاس برگزار میشود.
این سومین قضاوت تیلور در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود؛ چرا که او پیش از این هدایت نبردهای بین ازبکستان و کلمبیا و همچنین سنگال و عراق را بر عهده داشته است. این داور انگلیسی که از سال ۲۰۱۳ در لیست بینالمللی قرار دارد، بیش از یک دهه تجربه حضور در بالاترین سطح فوتبال جهان را در کارنامه خود میبیند و به طور منظم در رقابتهای لیگ برتر انگلیس، لیگ قهرمانان اروپا، مسابقات جام ملتهای اروپا و جام جهانی قطر سوت زده است.
بازگشت قاضی جنجالی به مسیر ماتادورها
این اولین باری نیست که او هدایت یک مسابقه سنگین و پرفشار را برای تیم ملی اسپانیا بر عهده میگیرد. تیلور همان داوری است که مسئولیت قضاوت نبرد جنجالی و دراماتیک مرحله یکچهارم نهایی یورو ۲۰۲۴ بین اسپانیا و آلمان را بر عهده داشت؛ مسابقهای که تحت تأثیر صحنه به یادماندنی برخورد توپ به دست مارک کوکوریا قرار گرفت که خطای پنالتی اعلام نشد و جنجالهای زیادی به پا کرد.
تیم داوری انگلیس در این مسابقه بزرگ کاملاً بریتانیایی چیده شده است؛ چرا که گری بسویک و آدام نان به عنوان کمکهای اول و دوم، تیلور را در خط طولی زمین یاری خواهند کرد. همچنین فلیکس زوایر آلمانی به عنوان داور چهارم در کنار زمین حضور دارد و رابرت کمپتر نیز وظیفه کمکداور ذخیره را بر عهده خواهد داشت.