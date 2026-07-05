شلیک اوناحی و جادوی براهیم برای بلعیدن جام

به گزارش ایلنا، تیم ملی مراکش که پیش از آغاز تورنمنت با مصدومیت تلخ عبدالصمد الزلزولی ضربه سختی خورده بود و در همان ابتدای نبرد مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل کانادا نیز اسرائیل سیباری، بهترین بازیکن خود تا به اینجای جام را از دست داد، برای عبور از روزهای سخت به یک نابغه نیاز داشت؛ تیمی که براهیم دیاز در آن بیشتر از گلزنی در حال گلسازی است و مجموعه‌ای از فوتبالیست‌های متولد اروپا را در اختیار دارد که با افتخار پیراهن کشور مادری خود را به تن کرده‌اند، در سخت‌ترین لحظات و بدترین پیچ‌های مسابقه محتاج جادوگری بودند که به او تکیه کنند.

این نابغه واقعاً متولد مراکش بود و نامی جز عزالدین اوناحی ندارد. این استعداد ناب اهل کازابلانکا بود که شیرهای اطلس را نجات داد و آن‌ها را دوباره به جمع هشت تیم برتر جهان بازگرداند. آنچه چهار سال پیش در قطر رخ داد، آن نیمه‌نهایی تاریخی، هرگز یک جرقه یا اتفاق تصادفی نبود. آن‌ها در جام جهانی بعدی و در همین تورنمنت فعلی، آمده‌اند تا به هر قیمتی و در برابر هر حریفی، همه افتخارات را فتح کنند.

شاگردان ولید الرکراکی با غلبه بر شداید و سختی‌هایی که کانادا ایجاد کرده بود، در نبردی به پیروزی رسیدند که پروژه بزرگ آن‌ها را بیش از پیش مستحکم کرد. این برد به هیچ وجه آسان به دست نیامد. اوضاع در همان ابتدا با مصدومیت سیباری رو به وخامت گذاشت. فیزیک او به عنوان یک مهاجم هدف آن‌قدر تغییر کرده و با یک وینگر یا هافبک متفاوت شده است که حتی عضلاتش نیز تحت فشار شدید قرار می‌گیرند. با قدرت پایی مثل او، بروز پارگی عضلانی دور از انتظار نبود.

این یک شوک بزرگ برای مراکش بود؛ تیمی که فراتر از یاسین بونو، نمی‌توانست هویت و روح واقعی خود را در زمین پیدا کند. نمایش‌های این دروازه‌بان مراکشی در حال تبدیل شدن به یک افسانه است. او که پیش از این از میراث بادو الزاکی اسطوره عبور کرده بود، اکنون باید فراتر از بافت مراکش و آفریقا، به عنوان یکی از بهترین دروازه‌بانان قرن بیست و یکم شناخته شود. به خصوص در کار با پا، کمتر کسی می‌تواند مثل او توپ‌ها را مهار کند. بونو یک سوپرواکنش تماشایی مقابل شوت اولوواسی نشان داد و پیش از آن نیز موقعیت دیگری را با دست‌هایش از جاناتان دیوید ربود، هرچند که همیشه با آن استایل خروج‌های ضربدری شکل که به وضوح امضای دروازه‌بان‌های آرژانتینی را دارد، درون دروازه می‌ایستد.

کلید گنج شمال آفریقا در دستان بونو

پیروزی شیرین مراکش بار دیگر بر پایه عملکرد رسوخ‌ناپذیر و مستحکم یاسین بونو بنا شد. آن‌ها آن‌قدر که در توان دارند درخشان و چشم‌نواز بازی نمی‌کنند، اما همیشه راهی برای بقا و زنده ماندن در جدول پیدا می‌کنند. حتی بدون فرم گلزنی براهیم دیاز در جام ملت‌های آفریقا و بدون درخشش هافبک‌های پدیده خود یعنی ایوب بوعدی و نائل العیناوی، کانادا توانست مالکیت و کنترل بازی را از آن‌ها سلب کند. نکته کلیدی برای مراکش این است که آن‌ها یاد گرفته‌اند حتی در شرایط غیر ایده‌آل نیز چگونه بجنگند و رقابت کنند.

به همین ترتیب، کارهای تاکتیکی و استراتژیک دقیقی برای فرار از هزارتوهای دفاعی حریف انجام شد. این همان مسیری بود که تیم شمال آفریقا گنج خود را در آن پیدا کرد. خطرسازی اشرف حکیمی روی یک ضربه ایستگاهی در جناحین، خط دفاعی کانادا را کاملاً به هم ریخت. این حرکت تمرین‌شده دقیقاً برای همین هدف طراحی شده بود؛ آزاد کردن اوناحی در لبه محوطه جریمه، کسی که با اولین لمس توپ اشتباه نکرد و دروازه را فرو ریخت.

یک گل خیره‌کننده از شاهزاده باشگاه ژیرونا، «خوآن کارلوس والرونِ» فوتبال مراکش؛ همان فوتبالیستی که در جام جهانی قبلی حتی لوییس انریکه را هم شگفت‌زده کرد، تا جایی که انریکه درست قبل از حذف تیمش اعتراف کرد هیچ شناختی از او نداشته و این اظهار نظرش به شدت وایرال شد. اوناحیِ امروز همان استعداد ناب را حفظ کرده اما خونسردی، تجربه حضور در لیگ‌های معتبر و رهبری را نیز به آن افزوده است. یک فوتبالیست فوق‌العاده با بند فسخ ۲۰ میلیون یورویی در تیم ژیرونا که اکنون سقوط کرده است؛ بدون شک در تابستان امسال صف طولانی برای امضای قرارداد با او شکل خواهد گرفت.

وقتی مهندس براهیم لقمه را آماده می‌کند

جشن و پایکوبی مراکشی‌ها توسط خود براهیم دیاز روی یک ضدحمله تند و تیز که توسط طالبی پایه‌ریزی و به شکلی زیباتر توسط براهیم اجرا شد، تداوم یافت. او توپ را روی یک سینی طلا برای اوناحی مهیا کرد، دقیقاً مشابه کاری که کمی بعد در اوج هیجان بازی برای سفیان رحیمی انجام داد. دو پاس گل دیگر از براهیم، شمار پاس گل‌های او در این جام جهانی را به عدد چهار رساند تا مراکش را مثل همیشه به سمت پیروزی سوق دهد. آن‌ها هرگز تسلیم نمی‌شوند، بر موقعیت‌های دشوار غلبه می‌کنند و به خوبی می‌دانند که به جمع نخبگان و بزرگان فوتبال جهان تعلق دارند و هیچ قصدی برای واگذاری جایگاه خود ندارند. آن‌ها تمام ترکیبات لازم برای موفقیت را در اختیار دارند؛ و بالاتر از همه، شاهزاده‌ای دارند که مثل یک فرشته فوتبال بازی می‌کند.

شناسنامه آماری و تابلو نتایج مسابقه:

برد قاطع ۳ بر صفر: مراکش با به ثمر رساندن سه گل در نیمه دوم و وقت‌های اضافه، به وضوح کانادا را در هم کوبید.

مالکیت ۵۵.۴ درصدی مراکش: نماینده قاره آفریقا در مقایسه با مالکیت ۴۴.۶ درصدی کانادا، جریان بازی و توپ را در اختیار داشت.

۲ گل برای اوناحی: عزالدین اوناحی با ثبت یک دبل درخشان (دقایق ۵۰ و ۸۲) تیمش را در مسیر این پیروزی بزرگ قرار داد.

۴۷۲ پاس از سوی مراکشی‌ها: بازیکنان مراکش در گردش توپ کاملاً برتر از کانادا (۳۵۸ پاس) ظاهر شدند.

۴ شوت در چارچوب: مراکش با ثبت چهار شوت در چارچوب نسبت به سه شوت کانادا، کارایی و زهر هجومی بیشتری از خود نشان داد.

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