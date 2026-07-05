شلیک نهایی هالند و وینیسیوس برای فتح کفش طلا

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال برزیل با اولین آزمون بزرگ خود در این جام جهانی روبرو می‌شود. ارلینگ هالند، غول نروژی، وینیسیوس جونیور را به چالش کشیده است تا مشخص شود کدام‌یک در کورس رقابت برای فتح تاج پادشاهی جام جهانی باقی خواهند ماند. هر دو ستاره در اوج آمادگی به سر می‌برند، آقای گل تیم‌های خود هستند و هدفشان زنده نگه داشتن رویاها و شاید حتی رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی است. شهر نیویورک این روزها در باشکوه‌ترین حالت خود قرار گرفته و این فضا تنها به خاطر عروسی مجلل تیلور سوئیفت نیست؛ این مسابقه آینده دو تن از بزرگترین ستاره‌های فوتبال جهان را تعیین خواهد کرد.

کارلو آنجلوتی در آغاز مرحله مقدماتی به صراحت اعلام کرده بود: «فوتبال حذفی دیگر فقط یک بازی حذفی ساده نیست؛ این یک نبرد برای بقا یا مرگ است. همه چیز فقط به همین ختم می‌شود.»، او کاملاً درست می‌گفت.

برزیل در بازی قبلی پیروزی سختی را مقابل ژاپن چنگ زد و حالا در مواجهه با وایکینگ‌ها، آن‌ها به هیچ وجه اجازه لغزش ندارند. در این میدان، باید بهترین نسخه از وینیسیوس دوباره متولد شود. حالا که نیمار سرانجام تخت پادشاهی، عصای سلطنت و تاج را واگذار کرده، این جام جهانی و این تیم برزیل به وینیسیوس تعلق دارد. این تیم اوست و مال هیچ‌کس دیگری نیست. او در دیدار مقابل ژاپن نتوانست آن‌طور که باید تعیین‌کننده باشد و عملاً توسط یک سیستم یارگیری من‌تو‌منِ فشرده که رهایی از آن بسیار دشوار بود، مهار شد. وینی دیگر حق ندارد دوباره شکست بخورد.

مراقبت‌های ویژه کارلتو از شاهزاده برزیلی

آنجلوتی در چند روز گذشته به شدت هوای ستاره خود را داشته و از او مراقبت کرده است. وینی با یک روز استراحت که به تیم داده شد، با طراوت به تمرینات بازگشت؛ اما قبل از آن، در آخرین جلسه تمرینی همه را به وحشت انداخت، چرا که ناچار شد برای ادامه کار، پایش را باندپیچی کند. چه لنگ‌لنگان و چه مصدوم، شماره هفت برزیل می‌خواهد در این چالش بزرگ برابر وایکینگ‌ها حاضر باشد. این دو ستاره با به ثمر رساندن ۵ گل، در کنار هری کین، تعقیب‌کنندگان اصلی کیلیان امباپه و لیونل مسی در مسیر کسب کفش طلای جام جهانی هستند. آن‌ها استایل‌های متفاوتی دارند، اما هر دو از غریزه گلزنی نابی بهره می‌برند که تنها مختص بازیکنان خاص جهان است.

این اولین بار است که آن‌ها در سطح تیم‌های ملی با یکدیگر روبرو می‌شوند. در رده باشگاهی اوضاع کاملاً متفاوت است. تقابل‌های آن‌ها به ال‌کلاسیکوی جدید اروپا تبدیل شده است؛ هفت بار به مصاف هم رفته‌اند که سهم هر کدام دو برد بوده و سه بازی نیز به تساوی کشیده شده است. البته وینی به لطف عملکرد خیره‌کننده‌اش در یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان فصل ۲۰۲۳/۲۴، جایی که با دو پاس گل ارزشمند زمینه‌ساز بالا رفتن جام قهرمانی در لندن شد، دست بالاتر را در این کری‌خوانی‌ها دارد.

ارلینگ هالند در آستانه این مسابقه درباره رقیب خود گفت: «چیزی که بیشتر از همه در مورد او برای من قابل احترام است، ذهنیت اوست. مهم نیست مردم چقدر به او شک دارند یا تلاش می‌کنند متوقفش کنند، او همچنان توپ را می‌خواهد و به خلق موقعیت ادامه می‌دهد. این همان ذهنیت یک بازیکن سطح بالا و نخبه است. وقتی او اعتماد به نفس داشته باشد، به یکی از خطرناک‌ترین بازیکنان جهان تبدیل می‌شود.» این احترام کاملاً متقابل است و حالا همه چیز برای آغاز این نبرد بزرگ در جام جهانی مهیاست.

گزینه‌های روی میز کارلتو در غیاب پاکتا

بزرگترین دلمشغولی و چالش آنجلوتی این است که چه کسی را جایگزین لوکاس پاکتای مصدوم کند که احتمالاً ادامه جام جهانی را از دست داده است. او چندین گزینه پیش رو دارد؛ از عقب آوردن ماتئوس کونیا به خط هافبک تهاجمی و قرار دادن ایگور تیاگو به عنوان مهاجم نوک گرفته، تا بازی دادن به گابریل مارتینلی (قهرمان بازی مرحله یک‌شانزدهم) و انتقال وینی به پست مهاجم هدف، یا حتی جابه‌جایی دانیلو و حفظ هافبک‌های سه‌نفره. در حال حاضر، بازگشت شماره ۹ برنتفورد به ترکیب اصلی، محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد.

با این حال، موج گرمای شدید که نیویورک را فرا گرفته، فاکتوری کلیدی در تعیین سرنوشت این مسابقه خواهد بود. انتظار می‌رود دمای هوا در زمان شروع بازی از ۳۰ درجه سانتی‌گراد فراتر برود که این موضوع نبرد سلسائو و وایکینگ‌ها را به یکی از پرریسک‌ترین و دشوارترین مسابقات تورنمنت تا به اینجا تبدیل می‌کند.

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