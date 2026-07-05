تقابل تاریخی ماتادورها و دریانوردان در فینال زودرس

به گزارش ایلنا، روز دوشنبه تیم‌های ملی اسپانیا و پرتغال بار دیگر در چارچوب رقابت‌های جام جهانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا سومین تقابل تاریخ خود را در این تورنمنت بزرگ ثبت کنند.

نگاهی به دو مسابقه قبلی دو تیم نشان می‌دهد که کفه ترازو به نفع ماتادورها سنگینی می‌کند؛ چرا که اسپانیایی‌ها در جام جهانی ۲۰۱۰ با شکست دادن پرتغال موفق شدند راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شوند و در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز تقابل جذاب آن‌ها در مرحله گروهی با تساوی پرگل ۳-۳ به پایان رسید که به عنوان یکی از ماندگارترین و خاطره‌انگیزترین بازی‌های تاریخ معاصر این تورنمنت در یادها ثبت شده است.

بدون شک، دربی بزرگ و تماشایی شبه‌جزیره ایبریا یکی از خاص‌ترین مسابقات جام جهانی تا به اینجای کار محسوب می‌شود. این نبرد حکم یک فینال زودرس را دارد؛ شبی سرنوشت‌ساز که در آن یکی از مدعیان اصلی و پرمهره جام با مسابقات خداحافظی خواهد کرد و برنده میدان، با قدرت به سمت رویای بزرگ فتح جام جهانی گام برمی‌دارد.

انتهای پیام/