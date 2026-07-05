شبیخون ارتش اسکاندیناوی به پادشاهی سلسائو

به گزارش ایلنا، هر دو تیم برزیل و نروژ در شرایطی پا به این میدان سرنوشت‌ساز می‌گذارند که در دیدارهای مرحله یک‌شانزدهم نهایی خود موفق به کسب پیروزی‌های مشابه ۲ بر ۱ شده‌اند. برنده این تقابل جذاب و دیدنی، در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف برنده دیدار تیم‌های ملی انگلیس یا مکزیک خواهد رفت.

تیم ملی نروژ تا به اینجای کار مسیر پرفراز و نشیب اما کاملاً رقابتی را پشت سر گذاشته و در ۵ مسابقه اخیر خود آمار ۳ پیروزی، یک تساوی و یک شکست را ثبت کرده است. وایکینگ‌ها جام را بسیار قدرتمند آغاز کردند و با پیروزی پرگل ۴ بر ۱ مقابل عراق و سپس برد ناپلئونی ۳ بر ۲ در برابر سنگال، صعود خود را به مرحله حذفی خیلی زود قطعی کردند.

کادر فنی نروژ در بازی آخر مرحله گروهی تغییرات گسترده‌ای را در ترکیب تیمش ایجاد کرد که نتیجه آن شکست سنگین ۴ بر ۱ مقابل فرانسه بود. اما شاگردان استاله سولباکن خیلی زود به بازی‌ها برگشتند و با پیروزی ۲ بر ۱ برابر ساحل عاج در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، مجوز صعود به این مرحله را چنگ زدند.

خستگی مفرط غول منچسترسیتی و ابهام در خط دفاعی

استاله سولباکن، سرمربی نروژ، برای چیدن ترکیب دفاعی خود با یک دغدغه و نگرانی بزرگ مواجه است؛ چرا که وضعیت جولیان رایرسون، مدافع راست کلیدی این تیم، به دلیل مصدومیت مداوم از ناحیه ران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگرچه رایرسون خودش به شدت مشتاق بازی در این نبرد بزرگ است، اما انتظار می‌رود مارکوس پدرسن به جای او در ترکیب اصلی قرار بگیرد و خط دفاعی را در کنار کریستوفر آیر و توربیورن هگم تکمیل کند.

در فاز تهاجمی، ارلینگ هالند در راس پیکان حمله ارتش اسکاندیناوی به میدان خواهد رفت؛ آن هم در شرایطی که خود این فوق‌ستاره اعتراف کرده پس از بازی طاقت‌فرسا و سنگین مقابل ساحل عاج، به شدت احساس خستگی مفرط بدنی می‌کند. با این حال، غول نروژی در خط حمله تنها نخواهد بود و توسط زوج آتشین آنتونیو نوسا و الکساندر سورلوث حمایت می‌شود. انتظار می‌رود نروژی‌ها بدون دست زدن به سیستم خود، با همان آرایش هجومی و سنتی ۳-۳-۴ به مصاف سلسائو بروند.

۱۱ وایکینگ برای خلق شگفتی قرن

ترکیب احتمالی تیم ملی نروژ برای ایستادگی در برابر برزیل به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود:

دروازه‌بان: اوریان نیلاند

مدافعان: مارکوس پدرسن، کریستوفر آیر، توربیورن هگم، دیوید مولر ولف

هافبک‌ها: مارتین اودگارد، ساندر برگه، پاتریک برگ

مهاجمان: الکساندر سورلوث، ارلینگ هالند، آنتونیو نوسا

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