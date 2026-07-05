آرایش جنگی سلسائو برای نبرد نیوجرسی

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال برزیل در حالی تحت هدایت کارلو آنجلوتی پا به مرحله حذفی می‌گذارد که پیش از این فرم فوق‌العاده‌ای را از خود به نمایش گذاشته است. آن‌ها در مرحله گروهی جام جهانی، کار خود را با تساوی ۱-۱ مقابل مراکش آغاز کردند و در ادامه با دو پیروزی قاطع و مشابه ۳ بر صفر در برابر هائیتی و اسکاتلند، قدرت‌نمایی کردند. تقابل آن‌ها در مرحله یک‌شانزدهم نهایی نیز به خوبی روحیه جنگندگی این تیم را به تصویر کشید؛ جایی که سلسائو موفق شد با یک کامبک دیرهنگام، ژاپن را ۲ بر ۱ شکست دهد. گابریل مارتینلی با گلزنی دراماتیک در دقیقه ۹۶، حکم صعود تیمش را امضا کرد.

شوک مصدومیت پا و بازگشت مهره‌های کلیدی

تیم ملی برزیل در آستانه این مسابقه با یک شوک ناگهانی مواجه شده است. لوکاس پاکتا، هافبک کلیدی این تیم، به دلیل مصدومیت از ناحیه ران چپ که در جریان بازی مرحله 1/16 مقابل ژاپن به آن دچار شد، شانس حضور در این نبرد را از دست داده است.

خبرهای خوشایندی نیز برای آنجلوتی به گوش می‌رسد؛ رافینیا، وینگر سرشناس برزیل، پس از رهایی از بند مصدومیت همسترینگ به تمرینات گروهی بازگشته است. اگرچه او آمادگی لازم برای قرار گرفتن در لیست تیم را دارد، اما انتظار می‌رود برای جلوگیری از هرگونه ریسک تشدید مصدومیت، کار را از روی نیمکت آغاز کند.

از سوی دیگر، نیمار در آمادگی کامل به سر می‌برد و می‌تواند یک مسابقه کامل را به میدان برود. همچنین کاسمیرو، هافبک باسرعت و باسابقه برزیل نیز که در بازی قبلی به عنوان یک اقدام احتیاطی تعویض شده بود، پس از پشت سر گذاشتن تست‌های پزشکی اواخر تمرین، چراغ سبز حضور در این میدان را دریافت کرده است. آنجلوتی برای جبران غیبت بزرگ پاکتا در خط میانی، احتمالاً از بین دانیلو سانتوس و پدیده جوان یعنی اندریک، یک نفر را برای ایفای نقش خلاقانه در مرکز زمین انتخاب خواهد کرد.

آرایش ۱۱ ستاره برزیل برای صعود

ترکیب احتمالی برزیل برای این دیدار سرنوشت‌ساز به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود:

دروازه‌بان: آلیسون

مدافعان: دانیلو، مارکینیوش، گابریل، داگلاس سانتوس

هافبک‌ها: برونو گیمارش، کازمیرو، دانیلو سانتوس

مهاجمان: رایان، ماتئوس کونیا، وینیسیوس جونیور

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