به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی برزیل به خوبی می‌داند که شاگردانش پیش از رویارویی با ارلینگ هالند و تیم ملی نروژ در دیدار حساس مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، باید عملکرد خود را به شکل چشمگیری ارتقا دهند. برزیل در مرحله قبلی به سختی و با کامبک درخشان مقابل ژاپن به پیروزی ۲ بر یک رسید؛ دیداری که در آن کاسمیرو ابتدا گل اول کاپیتان کایشو سانو را برای ژاپن در هیوستون جبران کرد و سپس گابریل مارتینلی در آخرین لحظات مسابقه گل پیروزی‌بخش و نجات‌دهنده را به ثمر رساند.

برونو گیمارش با پاس گل تماشایی خود موقعیت درخشش مارتینلی را فراهم کرد تا شمار پاس گل‌های خود را در تورنمنت ۲۰۲۶ به عدد ۴ برساند. از سال ۱۹۶۶ تاکنون، در تاریخ جام جهانی تنها پله اسطوره‌ای (با ۶ پاس گل در جام جهانی ۱۹۷۰) آمار بهتری نسبت به گیمارش در یک دوره جام جهانی برای سلسائو ثبت کرده است. سرمربی برزیل ممکن است نگران این موضوع باشد که خط حمله تیمش هنوز به هارمونی و درخشش کامل نرسیده است. برزیلی‌ها در تورنمنت امسال به طور میانگین ۱۵.۰ شوت در هر بازی ثبت کرده‌اند (۶۰ شوت در ۴ مسابقه) که این دومین آمار ضعیف آن‌ها در تاریخ یک دوره جام جهانی محسوب می‌شود و تنها بالاتر از آمار سال ۱۹۹۸ (۱۴.۴ شوت) قرار می‌گیرد.

راز پنهان آمار سلسائو و طلسم شوم حریفان اروپایی

البته این وضعیت شاید کاملاً هم ناامیدکننده نباشد؛ چرا که نرخ گل مورد انتظار در هر شوت (xG-per-shot) برزیل در این دوره با ثبت عدد ۰.۱۶ بالاترین میزان در تاریخ این تیم است که نشان می‌دهد کیفیت میانگین موقعیت‌های خلق‌شده توسط آن‌ها بسیار بالا بوده است.

سرمربی برزیل احتمالاً تا زمانی که تیمش در نیوجرسی برنده زمین باشد و چهارمین پیروزی متوالی خود در جام جهانی را جشن بگیرد، اهمیتی به این داده‌های آماری نخواهد داد. سلسائو از زمان نوار درخشان ۱۱ پیروزی متوالی خود بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶، موفق به ثبت چنین رکوردی نشده است. فاکتور تجربه نیز کاملاً به سود برزیل است؛ آن‌ها در ۹ دیدار از ۱۰ مسابقه خود در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی صعود کرده‌اند و تنها ناکامی آن‌ها به شکست ۱ بر صفر مقابل آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۰ بازمی‌گردد.

در سوی مقابل، نروژی‌ها نیز در مرحله قبلی صعود خود را به دقایق پایانی موکول کردند؛ جایی که ضربه دقیقه ۸۶ ارلینگ هالند پیروزی ۲ بر یک آن‌ها را در دیدار برابر ساحل عاج تضمین کرد. این موفقیت، نخستین پیروزی تاریخ تیم ملی نروژ در یک دیدار حذفی جام جهانی بود و اکنون شاگردان استاله سولباکن پا به یک قلمرو کاملاً ناشناخته و جدید می‌گذارند. آن‌ها پیش از این تورنمنت، تنها دو بار در مراحل حذفی یک تورنمنت بزرگ به میدان رفته بودند که نروژ هر دو بازی را در جام‌های جهانی ۱۹۳۸ و ۱۹۹۸ به ایتالیا واگذار کرده بود.

۵۰ درصد از کل پیروزی‌های تاریخ نروژ در تورنمنت‌های بزرگ در همین سال جاری (۳ برد از ۶ برد) به دست آمده است، اما سولباکن با توجه به ستاره‌هایی که در اختیار دارد، به‌ویژه در خط حمله، به دنبال کسب موفقیت‌های بیشتر است. هالند در هر ۱۳ بازی ملی رسمی و رقابتی اخیر خود موفق به گلزنی شده و ۲۵ گل در این مدت به ثمر رسانده است. گلزنی احتمالی او در برابر برزیل، این فوق‌ستاره را به هشتمین بازیکن اروپایی تاریخ تبدیل می‌کند که در هر چهار بازی ابتدایی خود در جام جهانی گلزنی کرده است. مهاجم شش‌دانگ منچسترسیتی می‌تواند نخستین بازیکن اروپایی باشد که پس از کریستین ویری ایتالیایی در سال ۱۹۹۸ به این افتخار دست می‌یابد؛ بازیکنی که با حضور مهره‌های خلاق در پشت سرش، هرگز با کمبود موقعیت مواجه نخواهد شد.

مارتین اودگارد که پاس گل اول آنتونیو نوسا را در مقابل ساحل عاج ارسال کرد، می‌تواند به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شود که در هر چهار بازی اول خود در جام جهانی پاس گل داده است. اودگارد همچنین پس از توماس هسلر آلمانی (۱۹۹۴) و زیکوی برزیلی (۱۹۸۲)، سومین بازیکن تاریخ خواهد بود که در چهار مسابقه پیاپی در مرحله نهایی جام جهانی پاس گل ارسال می‌کند. با این حال، سولباکن باید فکری به حال استحکام خط دفاعی تیمش کند؛ نروژ در هر چهار بازی خود در این دوره هم گل زده (۱۰ گل) و هم گل دریافت کرده است (۸ گل) و آن‌ها به هیچ وجه نباید در این مسابقه فرصت‌های زیادی در اختیار وینیسیوس جونیور و ماتئوس کونیا قرار دهند.

پیش از سال ۲۰۲۶، در تاریخ جام جهانی تنها پنج بار اتفاق افتاده بود که یک تیم در هر پنج بازی ابتدایی خود در یک دوره، هم گل بزند و هم گل بخورد؛ برزیل در ۱۹۳۸، سوئد در ۱۹۵۰، آلمان در ۱۹۷۰، بلژیک در ۱۹۸۶ و سوئد در ۱۹۹۴ تنها تیم‌هایی هستند که این آمار را ثبت کرده‌اند.

آمار ناامیدکننده سلسائو در بازی‌های رو در رو با وایکینگ‌ها

این پنجمین تقابل دو تیم در تمامی رقابت‌ها و دومین رویارویی آن‌ها در چارچوب جام جهانی خواهد بود، اما هواداران برزیل ممکن است نگران آمار بازی‌های رو در رو باشند. نروژ در آخرین دیدار دو تیم در مرحله نهایی جام جهانی ۱۹۹۸ با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد، در حالی که وایکینگ‌ها در تمامی چهار دیدار قبلی خود برابر سلسائو شکست‌ناپذیر باقی مانده‌اند (۲ برد و ۲ مساوی). موضوع نگران‌کننده‌تر برای کادر فنی برزیل این است که این تیم پس از پیروزی مقابل آلمان در فینال ۲۰۰۲، در هر شش تقابل حذفی بعدی خود در جام جهانی در مواجهه با رقبای اروپایی حذف شده است. برزیل در این شش مسابقه به ترتیب توسط فرانسه (یک‌چهارم نهایی ۲۰۰۶)، هلند (یک‌چهارم نهایی ۲۰۱۰)، آلمان (نیمه‌نهایی ۲۰۱۴)، هلند (رده‌بندی ۲۰۱۴)، بلژیک (یک‌چهارم نهایی ۲۰۱۸) و کرواسی (یک‌چهارم نهایی ۲۰۲۲) از گردونه رقابت‌ها کنار رفته است.

سوپرکامپیوتر اپتا شانس کدام تیم را بیشتر می‌داند؟

طبق پیش‌بینی‌ها، تیم ملی برزیل در ۵۳.۶ درصد از ۲۵ هزار شبیه‌سازی پیش از بازی توسط سوپرکامپیوتر اپتا، توانسته است در جریان ۹۰ دقیقه قانونی مسابقه به پیروزی برسد. در همین شبیه‌سازی‌های مبتنی بر داده، شانس پیروزی نروژ در وقت‌های قانونی ۲۲.۴ درصد تخمین زده شده و احتمال تساوی که بازی را به وقت‌های اضافه و احتمالاً ضربات پنالتی می‌کشاند، ۲۴.۰ درصد بوده است. در مجموع، برزیل ۶۵.۶ درصد شانس صعود به جمع هشت تیم پایانی را دارد، در حالی که نروژ از احتمال ۳۴.۵ درصدی برای صعود و رویارویی با برنده دیدار انگلیس یا مکزیک برخوردار است.

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