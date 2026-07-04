جام جهانی ۲۰۲۶؛
دشان: مهمترین هدف ما صعود بود؛ پاراگوئه کار را برای فرانسه بسیار سخت کرد
سرمربی تیم ملی فرانسه پس از پیروزی یک بر صفر شاگردانش مقابل پاراگوئه و صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با تمجید از نمایش حریف تأکید کرد که مهمترین دستاورد تیمش کسب جواز صعود بوده و بازیکنانش با صبر و تمرکز توانستند از سد تیمی منظم و جنگنده عبور کنند.
به گزارش ایلنا، پس از پایان دیدار فرانسه و پاراگوئه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که با پیروزی یک بر صفر شاگردان دیدیه دشان همراه شد، سرمربی فرانسه در نشست خبری گفت:
«این مسابقه دقیقا همان چیزی بود که انتظارش را داشتیم؛ دیداری دشوار مقابل تیمی که بسیار منظم و جنگنده بازی کرد. مهمترین مسئله برای ما صعود بود و به هدفمان رسیدیم.»
دشان درباره نمایش دفاعی پاراگوئه اظهار داشت:
«پاراگوئه فضاها را بهخوبی میبست و کار را برای ما سخت کرده بود. برای شکستن چنین دفاعی باید صبور میماندیم و در نهایت توانستیم فرصت تعیینکننده را ایجاد کنیم.»
سرمربی فرانسه همچنین از عملکرد بازیکنانش تمجید کرد و گفت:
«بازیکنانم از نظر ذهنی بسیار قوی بودند. در چنین مسابقاتی تنها کیفیت فنی کافی نیست و باید شخصیت و تمرکز خود را تا آخرین دقیقه حفظ کنید. از این بابت از تیمم راضی هستم.»
دشان درباره شرایط آبوهوایی نیز افزود:
«گرمای شدید روی هر دو تیم تأثیر گذاشت. انرژی زیادی از بازیکنان گرفته شد اما هر دو تیم در شرایط یکسانی بازی کردند و باید خودمان را با این وضعیت تطبیق میدادیم.»
او در پایان با اشاره به دیدار مرحله بعدی گفت:
«اکنون به یکچهارم نهایی رسیدهایم اما هنوز کار تمام نشده است. باید ریکاوری کنیم و برای چالش بعدی آماده شویم، زیرا از این مرحله به بعد هر مسابقه یک فینال است.»