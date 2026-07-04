به گزارش ایلنا، پس از پایان دیدار فرانسه و پاراگوئه در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که با پیروزی یک بر صفر شاگردان دیدیه دشان همراه شد، سرمربی فرانسه در نشست خبری گفت:

«این مسابقه دقیقا همان چیزی بود که انتظارش را داشتیم؛ دیداری دشوار مقابل تیمی که بسیار منظم و جنگنده بازی کرد. مهم‌ترین مسئله برای ما صعود بود و به هدف‌مان رسیدیم.»

دشان درباره نمایش دفاعی پاراگوئه اظهار داشت:

«پاراگوئه فضاها را به‌خوبی می‌بست و کار را برای ما سخت کرده بود. برای شکستن چنین دفاعی باید صبور می‌ماندیم و در نهایت توانستیم فرصت تعیین‌کننده را ایجاد کنیم.»

سرمربی فرانسه همچنین از عملکرد بازیکنانش تمجید کرد و گفت:

«بازیکنانم از نظر ذهنی بسیار قوی بودند. در چنین مسابقاتی تنها کیفیت فنی کافی نیست و باید شخصیت و تمرکز خود را تا آخرین دقیقه حفظ کنید. از این بابت از تیمم راضی هستم.»

دشان درباره شرایط آب‌وهوایی نیز افزود:

«گرمای شدید روی هر دو تیم تأثیر گذاشت. انرژی زیادی از بازیکنان گرفته شد اما هر دو تیم در شرایط یکسانی بازی کردند و باید خودمان را با این وضعیت تطبیق می‌دادیم.»

او در پایان با اشاره به دیدار مرحله بعدی گفت:

«اکنون به یک‌چهارم نهایی رسیده‌ایم اما هنوز کار تمام نشده است. باید ریکاوری کنیم و برای چالش بعدی آماده شویم، زیرا از این مرحله به بعد هر مسابقه یک فینال است.»

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