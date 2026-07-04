امباپه: ما هم بلدیم چرک بازی کنیم/ حتی لازم شود دستهایمان را هم کثیف خواهیم کرد
ستاره رئال مادرید خوشحال است که تیمش توانست هم در فوتبال و هم در جنگ روحی-روانی، حریف خود را شکست بدهد.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه پس از پیروزی ۱-۰ فرانسه مقابل پاراگوئه، از سبک فیزیکی حریف سخن گفت و تأکید کرد که تیمش برای چنین مسابقهای آماده بود و توانست در همان سبک بازی مطلوب حریف نیز برنده شود.
سبک بازی پر برخورد و خشن پاراگوئه که قصد داشت با رویکرد تدافعی و جنگ روانی، حریف خود را ناامید کند، در سطح شبکههای اجتماعی نیز انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. برخی سبک بازی این تیم را با تیم دیگو سیمئونه مقایسه کردهاند و عدهای دیگر از حذف کیپ ورد در کمال شایستگی و در مقابل کنار رفتن پاراگوئه به شکلی زننده نوشتند.
امباپه هم پس از پایان مسابقه، حاضر به دست دادن با دروازهبان حریف نشد. او سپس در مصاحبهای گفت:
میدانستیم قرار است با چه نوع مسابقهای روبهرو شویم. اگر لازم باشد دستهایمان را هم کثیف کنیم، بلدیم چگونه این کار را انجام دهیم. ما هم میدانیم چطور فوتبال خشن و درگیرانه بازی کنیم؛ حتی در این عرصه، از آنها بهتر بودیم. آنها فکر میکردند ما با کت و شلوار به زمین آمدهایم! این سبک فوتبال آنهاست و هیچ روش درست یا غلطی برای بازی کردن وجود ندارد. آنها سعی کردند بازی را به آن شکل پیش ببرند، اما در نهایت ما برنده شدیم.