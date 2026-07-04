جام جهانی ۲۰۲۶؛
اورلاندو خیل بهترین بازیکن دیدار پاراگوئه و فرانسه شد
دروازهبان تیم ملی پاراگوئه با وجود شکست این تیم مقابل فرانسه، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی یک بر صفر مقابل پاراگوئه، جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی 2026 را کسب کرد تا در این مرحله به مصاف مراکش برود.
در پایان این دیدار، اورلاندو خیل، دروازهبان تیم ملی پاراگوئه، با وجود شکست تیمش، به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.
او در این بازی چند بار با واکنشهای تماشایی خود مانع از گلزنی ستارههای فرانسه شد.