جام جهانی ۲۰۲۶؛
پاراگوئه 0 - 1 فرانسه ؛ خروسها با تک گل امباپه به یکچهارم رسیدند
تیم ملی فوتبال فرانسه با شکست پاراگوئه، حریف مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی 2026 شد.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال پاراگوئه و فرانسه از ساعت 00:30 بامداد یکشنبه 14 تیر ماه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی 2026 در ورزشگاه فیلادلفیا به مصاف هم رفتند که فرانسه با نتیجه یک بر صفر پیروز شد و به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت. کیلیان امباپه (70 - پنالتی) زننده تنها گل خروسها بود.
بازی در شرایطی پیش میرفت که پاراگوئه تلاش میکرد موقعیتی به فرانسویها ندهد و همین موضوع باعث کیفیت پایین بازی شده بود. دقیقه 67، دیگو گومز روی دزیره دوئه مرتکب خطا شد تا داور پس از بررسی صحنه توسط VAR، پنالتی را به سود فرانسه اعلام کند. امباپه پشت ضربه پنالتی ایستاد و آن را تبدیل به گل کرد. این نتیجه تا پایان باقی ماند تا فرانسه در شبی که بازی خیلی هیجانی نداشت، به برتری برسد و صعود کند.
در این بازی موقعیتهای زیادی بر روی دروازه دو تیم ایجاد نشد، اما تنشهای زیادی به ویژه از سوی بازیکنان پاراگوئه به وجود آمد و آنها بارها به دنبال متوقف کردن ستارههای فرانسه در جدالهای مختلف بودند.
«ایلگیز تانتاشف» از ازبکستان قضاوت این دیدار را برعهده داشت که بردلی بارکولا، مانو کونه و مایکل اولیسه از فرانسه را با کارت زرد جریمه کرد.
فرانسه در مرحله یکشانزدهم نهایی مقابل سوئد به برتری 3 بر صفر دست یافته و به این مرحله رسیده بود.
این تیم در مرحله یکچهارم نهایی به دیدار مراکش میرود.