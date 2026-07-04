امباپه یک قدم تا رکورد تاریخی مسی؛ تعقیب بزرگ در صدر گلزنان جام جهانی
کیلیان امباپه با گلزنی برابر پاراگوئه، شمار گلهای خود در تاریخ جام جهانی را به ۱۹ رساند و حالا تنها یک گل با رکورد لیونل مسی، بهترین گلزن تاریخ این رقابتها، فاصله دارد.
به گزارش ایلنا، کاپیتان تیم ملی فرانسه در دیدار مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل پاراگوئه بار دیگر برای خروسها گلزنی کرد تا به روند درخشان خود در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان ادامه دهد.
امباپه اکنون در سه دوره جام جهانی، ۱۹ گل در ۱۹ بازی به ثمر رسانده؛ آماری خیرهکننده که او را در آستانه رسیدن به رکورد تاریخی لیونل مسی قرار داده است.
مسی که در این دوره نیز با پیراهن آرژانتین درخشیده، با گلزنی در دیدار برابر کیپورد، تعداد گلهای خود در تاریخ جام جهانی را به ۲۰ گل رساند و فعلاً در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ این رقابتها ایستاده است.
امباپه اما با ادامه فرم فوقالعادهاش، حالا جدیترین تهدید برای این رکورد محسوب میشود. او در جام جهانی ۲۰۲۶ تاکنون ۷ گل در چهار بازی به ثمر رسانده و یکی از اصلیترین مدعیان کسب عنوان آقای گلی مسابقات نیز به شمار میرود.
ستاره فرانسوی نخستین بار در جام جهانی ۲۰۱۸ خود را به فوتبال جهان معرفی کرد؛ جایی که با چهار گل، نقشی مهم در قهرمانی فرانسه داشت. چهار سال بعد، در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، با هشت گل عنوان آقای گل رقابتها را به دست آورد و حالا در جام جهانی ۲۰۲۶، در مسیر شکستن بزرگترین رکورد فردی تاریخ این تورنمنت قرار گرفته است.
در جدول برترین گلزنان تاریخ جام جهانی در حال حاضر لیونل مسی با 20 گل قرار دارد و امباپه با گلی که برابر پاراگوئه به ثمر رساند 19 گله شد و توانست کاملا از میروسلاو کلوزه که با 16 گل زده پیش از این جام در رتبه اول قرار داشت فاصله گرفته و مهاجم آلمانی را در رده سوم قرار دهد. اسطوره برزیلی هم با 15 گل در رتبه چهارم قرار گرفته و رونالدو نازاریو را اکنون در رتبه چهارم میتوان مشاهده کرد.
رقابت مسی و امباپه در جام جهانی ۲۰۲۶ حالا فقط به مسیر قهرمانی آرژانتین و فرانسه محدود نیست؛ این دو ستاره در جدالی تاریخی برای ثبت نام خود در صدر جدول گلزنان تمام ادوار جام جهانی نیز شانهبهشانه پیش میروند.
اگر فرانسه به مسیر خود ادامه دهد، امباپه این فرصت را خواهد داشت که نهتنها با رکورد مسی برابر شود، بلکه به تنهایی به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شود؛ رکوردی که با توجه به سن و آمادگی فعلی او، میتواند برای سالها دستنیافتنی بماند.