آگیره پیش از نبرد با انگلیس: برای مهار هری کین برنامه داریم

به گزارش ایلنا، تیم ملی مکزیک در حالی آماده یکی از مهم‌ترین بازی‌های خود در جام جهانی می‌شود که باید در ورزشگاه آزتکا مقابل انگلیس قرار بگیرد؛ دیداری که با توجه به شرایط میزبانی، فشار هواداران و کیفیت بالای حریف، یکی از جذاب‌ترین مسابقات مرحله حذفی خواهد بود.

آگیره در نشست خبری پیش از این دیدار گفت: «اگر فکر نمی‌کردم می‌توانیم انگلیس را شکست دهیم، صادقانه آن را می‌گفتم. اما به نظرم این یک بازی برابر خواهد بود و تیمی که کمتر اشتباه کند، برنده می‌شود.»

سرمربی باتجربه مکزیک با اشاره به قدرت تیم تحت هدایت توماس توخل افزود: «انگلیس تیمی قدرتمند و سریع است و توخل به‌خوبی از نقاط قوت بازیکنانش استفاده می‌کند. ما باید مسابقه‌ای نزدیک به کمال انجام دهیم تا شانس موفقیت داشته باشیم.»

برنامه ویژه برای مهار کین

یکی از محورهای اصلی صحبت‌های آگیره، هری کین بود؛ مهاجمی که همچنان مهم‌ترین تهدید هجومی انگلیس محسوب می‌شود.

آگیره درباره کاپیتان انگلیس گفت: «هری کین بازیکنی در سطح جهانی است. ما تلاش می‌کنیم با همکاری مدافعان و هافبک‌ها او را تحت فشار بگذاریم تا نتواند راحت بازی کند.»

سرمربی مکزیک تأکید کرد که مهار کین فقط وظیفه مدافعان نیست و کل تیم باید در بستن مسیرهای پاس، کاهش فضا و جلوگیری از چرخش آزادانه او مشارکت داشته باشد.

مکزیک با روحیه‌ای متفاوت

آگیره همچنین از شرایط روحی تیمش ابراز رضایت کرد و گفت بازیکنان مکزیک تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌اند و با انگیزه‌ای بالا آماده این مسابقه هستند.

او توضیح داد: «تمرینات خوبی داشتیم و بازیکنان از نظر روحی در شرایط بسیار خوبی هستند. حالا زمان آن رسیده وارد زمین شویم؛ در فوتبال هر چیزی ممکن است.»

سرمربی مکزیک در ادامه به تغییرات فرهنگی در اردوی تیم ملی نیز اشاره کرد؛ از جمله حذف تلفن‌های همراه هنگام صرف غذا. به گفته او، این تصمیم باعث شده بازیکنان ارتباط بیشتری با یکدیگر داشته باشند و حس تعلق به تیم در اردوی مکزیک تقویت شود.

آگیره گفت: «این کار کمک کرد بازیکنان بیشتر کنار هم باشند، بیشتر صحبت کنند و احساس کنند واقعاً بخشی از یک گروه هستند. حالا آنها با اشتیاق بیشتری برای کشورشان بازی می‌کنند.»

آزتکا و رؤیای تکرار تاریخ

مکزیک در دو دوره قبلی که میزبان جام جهانی بود، توانست به مرحله یک‌چهارم نهایی برسد و حالا هواداران این کشور امیدوارند نسل فعلی نیز در خانه بتواند این مسیر تاریخی را تکرار کند.

آگیره در پایان گفت: «نمی‌دانم بازی فردا مهم‌ترین مسابقه تاریخ ما خواهد بود یا نه، اما می‌دانم آماده‌ایم بهترین عملکردمان را ارائه دهیم.»

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