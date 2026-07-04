به گزارش ایلنا، کاپیتان تیم ملی فرانسه در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل پاراگوئه، نوزدهمین بازی خود را در این رقابت‌ها انجام داد و از این نظر با آنتوان گریژمان برابر شد.

امباپه با رسیدن به این رکورد، از بازیکنانی مانند رافائل واران و اولیویه ژیرو که هرکدام ۱۸ بازی در جام جهانی برای فرانسه انجام داده‌اند، عبور کرد و حالا فقط یک بازی تا رکورد هوگو لوریس فاصله دارد.

لوریس، دروازه‌بان سابق تیم ملی فرانسه، با ۲۰ بازی در جام جهانی، رکورددار بیشترین تعداد بازی برای خروس‌ها در تاریخ این رقابت‌هاست. در صورتی که فرانسه از سد پاراگوئه عبور کند و امباپه در مرحله یک‌چهارم نهایی به میدان برود، با رکورد لوریس برابر خواهد شد. همچنین اگر فرانسه به نیمه‌نهایی برسد و امباپه بازی کند، او به تنهایی به پرافتخارترین بازیکن فرانسوی از نظر تعداد بازی در جام جهانی تبدیل می‌شود.

این رکورد در حالی به نام امباپه ثبت می‌شود که او هنوز در اوج دوران حرفه‌ای خود قرار دارد و به نظر می‌رسد فرصت زیادی برای افزایش این آمار در سال‌های آینده داشته باشد.

امباپه همچنین در رده‌بندی کلی بازی‌های ملی فرانسه نیز به یک نقطه مهم رسید. او با انجام ۱۰۳ بازی ملی، با رکورد دیدیه دشان، سرمربی فعلی فرانسه، برابر شد و در جایگاه نهم تاریخ تیم ملی قرار گرفت.

هدف بعدی کاپیتان فرانسه، رسیدن به رکورد پاتریک ویرا با ۱۰۷ بازی ملی است. در صدر این فهرست همچنان هوگو لوریس با ۱۴۵ بازی ملی قرار دارد.

امباپه که پیش از این با گل‌ها، قهرمانی‌ها و رکوردهای فردی‌اش جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فوتبال فرانسه پیدا کرده بود، حالا از نظر تعداد بازی نیز در مسیر تبدیل شدن به یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ خروس‌ها قرار گرفته است.

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