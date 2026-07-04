هشدار برونو گیمارش درباره بازی روانی هالند

به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در حالی آماده تقابل با نروژ می‌شود که بسیاری از نگاه‌ها به نبرد ارلینگ هالند با خط دفاع سلسائو دوخته شده است. مهاجم نروژی در روزهای اخیر برزیل را مدعی اصلی پیروزی در این مسابقه دانسته؛ اظهارنظری که از نگاه برونو گیمارش فقط یک تعریف ساده نیست، بلکه بخشی از بازی روانی پیش از مسابقه است.

هافبک برزیل درباره صحبت‌های هالند گفت: «او در چیزهایی که می‌گوید بسیار زیرک است. تمام مسئولیت را از دوش تیم خودش برمی‌دارد و روی دوش ما می‌گذارد. صادقانه بگویم، برای من مهم نیست مردم چه می‌گویند. فوتبال در زمین مشخص می‌شود؛ یازده نفر مقابل یازده نفر. بازی فوق‌العاده‌ای خواهد بود و قطعاً سخت است.»

نقشه برزیل برای جدا کردن هالند از تیم

گیمارش تأکید کرد برزیل در تمرینات اخیر به‌طور ویژه روی نقاط قوت نروژ کار کرده است؛ به‌خصوص قدرت بدنی، بازی هوایی و توانایی این تیم در رساندن توپ به هالند.

او درباره مأموریت برزیل برای مهار مهاجم نروژ گفت: «من مقابل هالند بازی کرده‌ام. برای من، او یکی از بهترین مهاجمان جهان است. باید تلاش کنیم توپ به او نرسد. این نوعی مارکینگ در زمان حمله است؛ یعنی همیشه باید کسی نزدیک او باشد و اجازه ندهد فضای لازم را پیدا کند.»

از نگاه گیمارش، برزیل فقط نباید در زمان دفاع مراقب هالند باشد، بلکه حتی هنگام مالکیت توپ نیز باید جای‌گیری مهاجم نروژ را کنترل کند تا امکان ضدحمله و ارسال مستقیم برای او از بین برود.

دوئل ویژه با اودگارد در میانه میدان

در کنار هالند، تقابل برونو گیمارش با مارتین اودگارد نیز یکی از جذاب‌ترین دوئل‌های این مسابقه خواهد بود. کاپیتان نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از مهره‌های کلیدی تیمش بوده و نقش اصلی را در طراحی حملات این تیم دارد.

گیمارش درباره نبرد احتمالی خود با اودگارد گفت: «امیدوارم بتوانم برتری پیدا کنم. فوتبال یک بازی جمعی است، اما این نبردهای فردی هم اهمیت زیادی دارند. باید روز خوبی داشته باشیم، چون همه چیز ممکن است در چند لحظه تصمیم‌گیری شود.»

هافبک برزیل در این جام جهانی یکی از بازیکنان پُرکار تیم آنچلوتی بوده و با دوندگی، پاس‌های رو به جلو و نقش مؤثر در تعادل تیم، جایگاه مهمی در ساختار سلسائو پیدا کرده است.

انگیزه‌ای برای جبران قطر

برای گیمارش، جام جهانی ۲۰۲۶ فقط یک فرصت برای قهرمانی نیست؛ بلکه فرصتی برای جبران تجربه تلخ جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است. او درباره آن دوره گفت: «در ۲۰۲۲ نتوانستم به موقعیتی که می‌خواستم برسم.»

حالا این هافبک برزیلی می‌خواهد نقش پررنگ‌تری در مسیر تیم ملی کشورش داشته باشد؛ به‌ویژه در مسابقه‌ای که از نظر تاریخی هم برای برزیل اهمیت خاصی دارد.

برزیل در تاریخ تقابل‌های خود با نروژ هرگز موفق به پیروزی نشده و همین موضوع انگیزه‌ای مضاعف برای سلسائو ایجاد کرده است. گیمارش در این باره گفت: «این برای ما یک انگیزه اضافه است. می‌خواهیم تاریخ خودمان را بسازیم و ناممان را در تاریخ برزیل ثبت کنیم. فردا فرصتی برای انجام این کار داریم.»

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