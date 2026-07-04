به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در حالی آماده تقابل با مکزیک می‌شود که این مسابقه در ورزشگاه آزتکا برگزار خواهد شد؛ ورزشگاهی که یکی از دشوارترین زمین‌های جهان برای تیم‌های میهمان محسوب می‌شود و تیم ملی مکزیک در آن سابقه‌ای فوق‌العاده دارد.

در آستانه این مسابقه، مارک گوئی در گفت‌وگویی درباره شرایط بازی گفت: «به نظر می‌رسد مکزیک احتمالاً مدعی‌تر باشد. آنها در این رقابت‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند و در خانه بازی می‌کنند.»

این جمله خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی جنجال‌ساز شد. بخشی از هواداران انگلیس معتقدند چنین اظهارنظری پیش از یک مسابقه حذفی، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف ذهنی یا فشار بیش از حد روی بازیکنان باشد.

یکی از کاربران در واکنش به صحبت‌های گوئی نوشت: «اینکه بگویی مکزیک فقط به خاطر ارتفاع و میزبانی مدعی است، در حالی که بهترین بازیکنشان یک مهاجم ۳۵ ساله و مصدوم است، واقعاً عجیب است.»

با این حال، نگرانی انگلیسی‌ها فقط به صحبت‌های گوئی محدود نمی‌شود. مکزیک در ورزشگاه آزتکا آمار بسیار خوبی دارد و در ۸۹ بازی رقابتی خود در این ورزشگاه، تنها دو بار شکست خورده است؛ آماری که نشان می‌دهد سه‌شیرها با یکی از سخت‌ترین مأموریت‌های ممکن روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر، حضور پرشور هواداران مکزیکی می‌تواند فشار روانی زیادی به بازیکنان انگلیس وارد کند. در روزهای اخیر، پس از افشای محل اقامت تیم ملی انگلیس در مکزیکوسیتی، تعدادی از هواداران محلی مقابل هتل این تیم تجمع کردند و همین مسئله باعث شد تدابیر امنیتی بیشتری برای حفاظت از اردوی انگلیس در نظر گرفته شود.

انگلیس با وجود برخورداری از ستاره‌های بزرگ و یکی از قدرتمندترین ترکیب‌های جام، می‌داند که تقابل با مکزیک در خانه این تیم، مسابقه‌ای معمولی نخواهد بود. شرایط آب‌وهوایی، ارتفاع، فشار هواداران و سابقه درخشان مکزیک در آزتکا، همگی عواملی هستند که می‌توانند این بازی را پیچیده‌تر کنند.

فیفا نیز در روزهای اخیر اعلام کرده زمان برگزاری مسابقه تغییر نخواهد کرد و این دیدار طبق برنامه قبلی برگزار می‌شود؛ تصمیمی که باعث شده انگلیس بدون هیچ تغییری در برنامه، آماده یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله حذفی شود.

حالا سؤال اصلی این است که آیا صحبت‌های محتاطانه گوئی نشانه احترام به قدرت میزبان است یا زنگ خطری برای ذهنیت انگلیس پیش از یکی از مهم‌ترین بازی‌های جام جهانی؟

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