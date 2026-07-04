خبر خوب برای طلاییپوشان: رافینیا مقابل نروژ روی نیمکت برزیل
رافینیا برای دیدار حساس برزیل برابر نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ روی نیمکت خواهد نشست و تنها در صورت نیاز و با زمان محدود به میدان میرود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل روز یکشنبه در ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی به مصاف نروژ میرود؛ مسابقهای که برای سلسائو علاوه بر اهمیت صعود، از نظر مدیریت وضعیت بازیکنان مصدوم نیز اهمیت ویژهای دارد.
کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل، در نشست خبری پیش از این دیدار تأیید کرد که رافینیا هنوز به آمادگی کامل نرسیده و به همین دلیل در ترکیب اصلی قرار نخواهد گرفت.
آنچلوتی گفت: «رافینیا روند خوبی داشته، اما هنوز صددرصد آماده نیست. او میتواند روی نیمکت باشد و در لحظات خاصی به ما کمک کند.»
رافینیا بهتازگی از مصدومیت عضله پشت پای راست خود بهبود پیدا کرده و در دو هفته اخیر هیچ مسابقهای انجام نداده است. او از زمان دیدار برابر هائیتی در دور دوم مرحله گروهی، تمرینات کامل و منظم با تیم ملی برزیل نداشته و کادر پزشکی سلسائو با احتیاط زیادی وضعیت او را دنبال میکند.
این مهاجم روز جمعه در بخش گرمکردن کنار سایر بازیکنان حضور داشت، اما ادامه تمریناتش را بهصورت جداگانه انجام داد. در تمرین شنبه نیز فقط بخشی از تمرین گروهی را پشت سر گذاشت تا مشخص شود هنوز برای حضور ثابت در ترکیب آماده نیست.
فدراسیون فوتبال برزیل و کادر فنی تلاش دارند از هرگونه ریسک درباره بازگشت دوباره مصدومیت جلوگیری کنند. هدف اصلی این است که رافینیا در صورت صعود برزیل، برای مرحله یکچهارم نهایی در شرایط بهتری قرار بگیرد.
با این حال، خود رافینیا علاقهمند است کنار همتیمیهایش باشد و در بازی برابر نروژ حضور داشته باشد؛ هرچند احتمالاً نقش او به دقایقی محدود و شرایط خاص مسابقه وابسته خواهد بود.
ترکیب احتمالی برزیل برابر نروژ
بر اساس آخرین تمرینات، ترکیب احتمالی برزیل برای دیدار با نروژ به این شرح است:
آلیسون، دانیلو، مارکینیوش، گابریل ماگالائش، داگلاس سانتوس، کاسمیرو، برونو گیمارش، رایان، ماتئوس کونیا، گابریل مارتینلی و وینیسیوس جونیور
در غیاب رافینیا از ترکیب اصلی، به نظر میرسد آنچلوتی بار دیگر روی سرعت و تحرک وینیسیوس، مارتینلی و رایان حساب ویژهای باز کرده است؛ بهخصوص برابر نروژی که با ارلینگ هالند و مارتین اودگارد، توانایی ضربه زدن در انتقالهای سریع را دارد.