به گزارش ایلنا، ماجراجویی تاریخی کیپ‌ورد در جام جهانی ۲۰۲۶ با شکست ۳ بر ۲ برابر آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی به پایان رسید؛ اما نمایش شجاعانه این تیم مقابل مدافع عنوان قهرمانی، تحسین بسیاری از فوتبال‌دوستان را به همراه داشت.

کیپ‌ورد در این مسابقه تا دقیقه ۱۱۱ برابر آرژانتین ایستادگی کرد. لیونل مسی در دقیقه ۲۹ گل نخست بازی را به ثمر رساند، اما نماینده شگفتی‌ساز آفریقا دو بار به مسابقه بازگشت و نشان داد قصد ندارد به‌سادگی تسلیم شود. در نهایت گل سوم آرژانتین در وقت‌های اضافه، پایان رؤیای کیپ‌ورد را رقم زد.

یکی از چهره‌های اصلی این داستان، ووزینیا، دروازه‌بان باتجربه کیپ‌ورد بود؛ بازیکنی که در طول این تورنمنت با مهارهای پیاپی خود به نماد مقاومت تیمش تبدیل شد. او در چهار مسابقه جام جهانی، ۱۸ سیو ثبت کرد و یکی از بهترین دروازه‌بان‌های مسابقات لقب گرفت.

ووزینیا پس از پایان بازی درباره گفت‌وگوی کوتاه اما احساسی خود با مسی گفت:«به سمت مسی رفتم. او مرا در آغوش گرفت و گفت: تو فوق‌العاده‌ای. مردم کشورت باید به تو افتخار کنند. شنیدن این جمله برای من بی‌نظیر بود.»

دروازه‌بان کیپ‌ورد همچنین از مسی خواسته بود پیراهنش را با او عوض کند و ستاره آرژانتین نیز قول داده بود پس از انجام مصاحبه‌ها این کار را انجام دهد.

ووزینیا با وجود حذف تیمش، با افتخار از عملکرد کیپ‌ورد صحبت کرد و گفت:«ما برابر قهرمان فعلی جهان بازی کردیم و امروز در شرایطی برابر با آنها قرار گرفتیم. حتی فرصت بردن بازی را هم داشتیم. فکر می‌کنم باید بسیار راضی و مفتخر باشیم.»

کیپ‌ورد در این جام جهانی یکی از داستان‌های الهام‌بخش مسابقات بود؛ تیمی که با عبور از مرحله گروهی و ایستادگی برابر تیم‌هایی بزرگ، فراتر از انتظار ظاهر شد و حتی مقابل آرژانتین نیز تا آخرین دقایق جنگید.

درخشش ووزینیا فقط در زمین مسابقه بازتاب نداشت. پس از نمایش خیره‌کننده او در تساوی بدون گل برابر اسپانیا، تعداد دنبال‌کنندگانش در اینستاگرام جهشی عجیب داشت و از حدود ۵۰ هزار نفر به میلیون‌ها دنبال‌کننده رسید؛ موجی که نشان می‌داد داستان این دروازه‌بان، فراتر از فوتبال به دل مردم راه پیدا کرده است.

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