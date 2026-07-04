به گزارش ایلنا، مراکش با وجود شروعی سخت برابر کانادا، در نهایت توانست با کنترل بهتر بازی در نیمه دوم، مسیر صعود خود را هموار کند و به جمع هشت تیم برتر جام جهانی برسد.

اوحبی پس از پایان مسابقه گفت: «همه ما از این نتیجه بسیار خوشحالیم. می‌دانستیم که بازی بسیار دشواری خواهد بود. در جام جهانی هر کشور برای بقا می‌جنگد. در نیمه دوم بهتر شدیم، در نبردها قوی‌تر بودیم و باید بگویم کانادا واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد. آنها بازی فوق‌العاده‌ای انجام دادند.»

سرمربی مراکش در ادامه به برنامه تاکتیکی کانادا اشاره کرد و افزود:«آنها با یک برنامه جنگی هوشمندانه وارد زمین شدند و خیلی سریع ما را تحت فشار گذاشتند. در نیمه اول کار برای ما سخت بود، اما بین دو نیمه تغییراتی ایجاد کردیم. در نیمه دوم با صبر بیشتری با توپ کار کردیم و توانستیم از زیر فشار آنها خارج شویم.»

اوحبی تأکید کرد که یکی از دلایل اصلی موفقیت مراکش، توانایی بازیکنان در تطبیق با شرایط مسابقه بود:«بازیکنان به‌خوبی خودشان را با شرایط وفق دادند و همین باعث شد بتوانیم به مرحله یک‌چهارم نهایی برسیم. حالا تمرکز ما این است که همه بازیکنان را تا حد ممکن برای بازی بعدی آماده کنیم؛ فرقی نمی‌کند حریف چه تیمی باشد.»

ال‌آینویی: هرگز تسلیم نمی‌شویم

نیل ال‌آینویی، یکی از بازیکنان تأثیرگذار مراکش، نیز پس از مسابقه با لبخند از صعود تیمش صحبت کرد و گفت:«فوق‌العاده است. می‌دانستیم کانادا همه چیزش را خواهد گذاشت و در نیمه اول ما را به‌شدت تحت فشار قرار داد. شروع خوبی نداشتیم، اما بزرگ‌ترین قدرت ما این است که به عنوان یک تیم هرگز تسلیم نمی‌شویم؛ چیزی که سال‌هاست آن را نشان داده‌ایم.»

او درباره صحبت‌های بین دو نیمه توضیح داد:«سرمربی در نیمه وقت آرامش خود را حفظ کرد. بیشتر درباره این صحبت کردیم که در نیمه دوم باید چه کارهایی را بهتر انجام بدهیم. بعد از استراحت بهتر شروع کردیم و در نهایت تیم قوی‌تر زمین بودیم.»

مراکش در مرحله یک‌چهارم نهایی باید منتظر مشخص شدن برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه بماند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند یک تقابل بزرگ دیگر را برای شیرهای اطلس رقم بزند.

ال‌آینویی درباره حریف بعدی گفت:«حالا باید منتظر بمانیم ببینیم حریف بعدی ما چه تیمی خواهد بود، اما این جام جهانی نشان داده که هیچ مسابقه‌ای آسان نیست.»

مراکش با این صعود، بار دیگر نشان داد تیمی فراتر از یک شگفتی مقطعی است؛ تیمی منسجم، باتجربه و جاه‌طلب که بعد از تاریخ‌سازی در قطر، حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ هم به دنبال برداشتن گام‌های بزرگ‌تر است.

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