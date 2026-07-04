آنچلوتی پیش از نبرد با نروژ: برزیل بازیکنی شبیه پاکتا ندارد، اما راهحل را پیدا کردهام
کارلو آنچلوتی در آستانه دیدار حساس برزیل و نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تأیید کرد که جانشین لوکاس پاکتا را انتخاب کرده، اما حاضر نشد نام او را پیش از مسابقه فاش کند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل روز یکشنبه در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برابر نروژ قرار میگیرد؛ مسابقهای که برای سلسائو علاوه بر اهمیت صعود، به دلیل غیبت لوکاس پاکتا از نظر تاکتیکی نیز چالشبرانگیز شده است.
آنچلوتی در نشست خبری پیش از این مسابقه درباره جای خالی پاکتا گفت:«ما بازیکنی مانند پاکتا نداریم. دانیلو متفاوت است و مارتینلی یک وینگر محسوب میشود. زمان کافی برای فکر کردن داشتهام. همانطور که همیشه میگویند، من به این موضوع فکر کردهام و آن را حل کردهام. در چنین لحظاتی، مهمترین چیز اعتمادبهنفس است.»
سرمربی ایتالیایی برزیل با این جمله نشان داد تصمیم نهایی خود را گرفته، اما نمیخواهد ترکیب اصلی را پیش از زمان مقرر لو بدهد. در روزهای اخیر نامهایی مانند گابریل مارتینلی و دانیلو سانتوس به عنوان گزینههای احتمالی برای پر کردن جای خالی پاکتا مطرح شدهاند.
تجربه؛ کلید برزیل در بازیهای حذفی
آنچلوتی در ادامه به اهمیت تجربه در مسابقات حذفی اشاره کرد و گفت بازیهای پایانی جام جهانی بیش از هر چیز به مدیریت فشار، حفظ تمرکز و تصمیمگیری درست در لحظات حساس نیاز دارد.
او با اشاره به پیروزی دشوار برزیل برابر ژاپن که با گل دیرهنگام مارتینلی رقم خورد، توضیح داد: «تجربه یک جنبه بسیار مهم است. بازی آخر ما در جام جهانی این را نشان داد. گاهی تیمهایی که کیفیت بالایی دارند، به مدیریت دقایق پایانی و فشار آن عادت ندارند. بنابراین داشتن بازیکنان باتجربه در این سطح بسیار مهم است.»
بازی در دقیقه ۹۰ تمام نمیشود
سرمربی برزیل همچنین تأکید کرد که در مسابقات حذفی، نقش نیمکت و بازیکنان تازهنفس میتواند تعیینکننده باشد.
آنچلوتی گفت: «باید همیشه در نظر داشته باشیم که مسابقه در دقیقه ۹۰ تمام نمیشود. ممکن است بازی به وقت اضافه برود و بازیکنان تازهنفس میتوانند نتیجه را تغییر دهند.»
برزیل در حالی برابر نروژ قرار میگیرد که حریف اروپایی با ارلینگ هالند و مارتین اودگارد یکی از خطرناکترین تیمهای مرحله حذفی محسوب میشود. با این حال، آنچلوتی امیدوار است با راهحل تاکتیکی خود برای غیبت پاکتا، تعادل تیمش را حفظ کند و سلسائو را یک گام دیگر به قهرمانی نزدیکتر کند.