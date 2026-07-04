اینجا برای من فقط یک باشگاه نبود، خانهام بود
خداحافظی احساسی ناتان آکه از منچسترسیتی
ناتان آکه، مدافع هلندی منچسترسیتی، با انتشار پیامی احساسی از این باشگاه خداحافظی کرد؛ پیامی که در آن فقط از جامها و افتخارات نگفت، بلکه از سالهایی حرف زد که بخش مهمی از زندگی شخصیاش در منچستر رقم خورد.
به گزارش ایلنا، آکه پس از چند فصل موفق در منچسترسیتی، با انتشار ویدئویی احساسی به دوران حضورش در این باشگاه پایان داد. این مدافع هلندی در سالهای حضورش در ترکیب سیتی، به یکی از بازیکنان قابل اعتماد پپ گواردیولا تبدیل شد و همراه با این تیم ۱۲ عنوان قهرمانی به دست آورد؛ از جمله چهار قهرمانی لیگ برتر انگلیس و یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا.
با این حال، پیام خداحافظی آکه بیش از آنکه رنگ و بوی ورزشی داشته باشد، شخصی و احساسی بود. او در این ویدئو که با موسیقی لودویکو ایناودی همراه شده بود، از منچستر به عنوان شهری یاد کرد که خاطرات بزرگ زندگیاش در آن شکل گرفته است.
آکه در بخشی از پیام خود گفت:«منچسترسیتی برای من چیزی فراتر از یک باشگاه فوتبال بوده است؛ اینجا خانه من شد.»
او سپس به لحظات تلخ و شیرین زندگیاش در دوران حضور در سیتی اشاره کرد و افزود:«در حالی که برای این باشگاه بازی میکردم، پدرم را از دست دادم؛ یکی از سختترین لحظات زندگیام. در همین دوران ازدواج کردم و صاحب دو فرزند زیبا شدم. منچستر همیشه جای خاصی در قلبم خواهد داشت، چون بخش بزرگی از زندگیام را اینجا گذراندم.»
آکه در ادامه تأکید کرد که خداحافظی از باشگاهی که برای او چنین جایگاهی داشته، آسان نیست:«هیچوقت آسان نیست از جایی خداحافظی کنی که اینقدر به تو داده است. اما من با تمام وجود بابت همه چیزهایی که تجربه کردم سپاسگزارم؛ بابت خاطراتی که همیشه با من خواهند ماند. منچستر همیشه برای من مثل خانه خواهد بود. از همه چیز ممنونم.»
مدافع هلندی در مجموع ۱۷۷ بازی برای منچسترسیتی انجام داد و در این سالها بخشی از یکی از موفقترین دورههای تاریخ باشگاه بود. او تابستان امسال نیز همراه تیم ملی هلند در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشت، اما پس از پایان مسیر نارنجیها در این رقابتها، حالا فصل تازهای از دوران حرفهای خود را آغاز خواهد کرد.