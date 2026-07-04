حکیمی پس از صعود مقتدرانه مراکش: ما برزیل آفریقا هستیم؛ از فرانسه نمیترسیم
اشرف حکیمی پس از پیروزی قاطع مراکش برابر کانادا و صعود این تیم به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با اعتمادبهنفسی بالا از جاهطلبی شیرهای اطلس صحبت کرد و تأکید داشت که تیمش دیگر فقط به صعود راضی نیست.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مراکش در ادامه نمایشهای قدرتمند خود در جام جهانی، با نتیجه ۳ بر صفر کانادا را شکست داد و به جمع هشت تیم برتر مسابقات راه یافت؛ بردی که بار دیگر نشان داد نسل فعلی فوتبال مراکش، یکی از جدیترین تیمهای این تورنمنت است.
اشرف حکیمی، کاپیتان مراکش، که در این مسابقه یک پاس گل نیز ثبت کرد، پس از پایان بازی گفت: «قبل از شروع تورنمنت گفتم ما برزیل آفریقا هستیم و خیلیها به من خندیدند. حالا داریم نشان میدهیم که بهترین تیم آفریقا هستیم.»
مراکش در این دیدار بهویژه در نیمه دوم نمایش درخشانی داشت. عزالدین اوناحی با دو گل، ستاره اصلی مسابقه بود و سفیان رحیمی نیز گل سوم را به ثمر رساند تا شیرهای اطلس با پیروزیای مقتدرانه، یک گام دیگر به رؤیای بزرگ خود نزدیک شوند.
حکیمی اما تأکید کرد که هدف مراکش فقط حضور در یکچهارم نهایی نیست. او گفت: «تمام تلاشمان را میکنیم تا قهرمان جهان شویم و به همه نشان بدهیم که بهترین هستیم.»
احتمال انتقام از فرانسه
در مرحله بعد، احتمال دارد مراکش بار دیگر با فرانسه روبهرو شود؛ البته به شرطی که خروسها از سد پاراگوئه عبور کنند. چنین مسابقهای برای مراکشیها یادآور نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خواهد بود؛ جایی که آنها با شکست ۲ بر صفر مقابل فرانسه از رسیدن به فینال بازماندند.
حکیمی درباره احتمال تقابل دوباره با فرانسه گفت:«من نسبت به این بازی آرام هستم. فقط امیدوارم مثل چهار سال پیش در قطر تمام نشود. با کیلیان صحبت کردم و به او گفتم که ما آمادهایم و از آنها نمیترسیم.»
کاپیتان مراکش که رابطه نزدیکی با کیلیان امباپه دارد، در ادامه با لحنی جدیتر افزود:«البته فرانسه تیم قدرتمندی است؛ اما ما هم قوی هستیم. تلاش میکنیم پیام محکمتری به مردم فرانسه بدهیم: ما به دنبال شما هستیم و امیدوارم این بار موفق شویم.»