با اعلام سولباکن: نقشه نروژ برای مهار وینیسیوس مشخص شد
سرمربی تیم ملی نروژ پیش از دیدار حساس برابر برزیل در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از برنامه ویژه تیمش برای مهار وینیسیوس جونیور صحبت کرد و تأکید داشت که حذف سلسائو، با وجود آمادگی بالای تیمش، یک شگفتی بزرگ خواهد بود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی نروژ روز یکشنبه در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برابر برزیل قرار میگیرد؛ مسابقهای که میتواند مهمترین آزمون نسل جدید فوتبال نروژ باشد. استاله سولباکن، سرمربی نروژ، در نشست خبری پیش از این دیدار، با احترام زیادی درباره قدرت برزیل صحبت کرد، اما همزمان تأکید داشت تیمش برای ضربه زدن به حریف برنامه دارد.
سولباکن درباره خطر اصلی برزیل، یعنی وینیسیوس جونیور، گفت: «او مثل یک رقاص است. کنترل توپ فوقالعادهای دارد و از نظر فیزیکی هم یک پدیده محسوب میشود.»
سرمربی نروژ تأکید کرد که تیمش نباید اجازه بدهد وینیسیوس در موقعیتهای تکبهتک صاحب توپ شود؛ چرا که در چنین شرایطی، مهار ستاره برزیلی بسیار دشوار خواهد بود.
او توضیح داد:«باید مانع شویم که وینیسیوس در موقعیتهای یکبهیک قرار بگیرد. برای این کار، مدافعان و وینگرهای ما باید به یکدیگر کمک کنند. این فقط وظیفه یک بازیکن نیست.»
هشدار درباره سرعت خط حمله برزیل
سولباکن در ادامه به سرعت بالای خط حمله برزیل اشاره کرد و گفت نروژ باید فقط روی وینیسیوس متمرکز نباشد، چون سلسائو بازیکنان خطرناک دیگری هم دارد.
او تأکید کرد: «مثلث هجومی برزیل سرعت بسیار زیادی دارد. حتی بازیکنانی مثل اندریک روی نیمکت هستند و این نشان میدهد با چه تیم قدرتمندی روبهرو میشویم.»
نروژ در این مسابقه احتمالاً با ساختاری منظم و فشرده وارد زمین خواهد شد و تلاش میکند با کاهش فضاهای پشت مدافعان، سرعت مهاجمان برزیل را کنترل کند.
ضربات ایستگاهی؛ امید نروژ برای ضربه زدن به برزیل
سرمربی نروژ در کنار برنامه دفاعی، به نقاط قوت تیم خودش هم اشاره کرد و ضربات ایستگاهی را یکی از مسیرهای احتمالی برای آسیب زدن به برزیل دانست.
سولباکن گفت: «اگر روز خوبی داشته باشیم، میتوانیم به برزیل آسیب بزنیم. ضربات ایستگاهی یکی از ابزارهای مهم ماست.»
او همچنین اعلام کرد که تیمش برای احتمال کشیده شدن بازی به ضربات پنالتی نیز آماده شده و حتی پنج پنالتیزن اصلی نروژ از قبل مشخص شدهاند.
شوخی با رکورد شکستناپذیری مقابل برزیل
یکی از نکات جالب نشست خبری سولباکن، اشاره او به آمار تاریخی نروژ برابر برزیل بود. نروژ تاکنون در تاریخ مقابل برزیل شکست نخورده و سرمربی این تیم با لحنی طنزآمیز درباره این رکورد گفت: «ما ۲۰ سال از بازی دوستانه با برزیل خودداری کردیم تا بتوانیم بگوییم هرگز مقابل آنها شکست نخوردهایم!»
با وجود این شوخی، سولباکن میداند که بازی حذفی جام جهانی با هر مسابقه دیگری متفاوت است و برزیل با هدایت کارلو آنچلوتی، یکی از مدعیان جدی قهرمانی به شمار میرود.
او در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات قبلیاش درباره آنچلوتی نیز گفت هدفش فقط تمجید از کارنامه این مربی بوده است: «او یکی از بهترین مربیان تاریخ فوتبال اروپاست و رفتار او در دنیای فوتبال برای ما یک الگو محسوب میشود.»
نروژ آماده گرما و فشار بازی
سولباکن همچنین درباره شرایط آبوهوایی نیوجرسی و احتمال گرمای شدید در زمان مسابقه گفت تیمش از نظر انرژی در وضعیت خوبی قرار دارد و گرما نباید بهانهای برای عملکرد ضعیف باشد.
نروژ با ستارههایی مانند ارلینگ هالند و مارتین اودگارد امیدوار است پس از بازگشت تاریخی به جام جهانی، یک گام بزرگ دیگر بردارد. با این حال، برای رسیدن به یکچهارم نهایی، ابتدا باید از سد تیمی عبور کند که با نامها، تاریخ و سرعت ویرانگر خط حملهاش، یکی از سختترین حریفان ممکن در مرحله حذفی است.