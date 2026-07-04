شروع حیرتانگیز فرانسه؛ مالکیت ۹۰ درصدی مقابل پاراگوئه در ۱۰ دقیقه نخست
فرانسه دیدار خود مقابل پاراگوئه را با نمایشی کاملاً مسلط آغاز کرده و آمار ۱۰ دقیقه ابتدایی مسابقه، برتری مطلق شاگردان دیدیه دشان را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، طبق آمار ابتدایی بازی، فرانسه در ۱۰ دقیقه نخست مسابقه ۹۰.۷ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشته و عملاً اجازه نداده پاراگوئه وارد جریان بازی شود. در سوی مقابل، سهم پاراگوئه از مالکیت توپ تنها ۹.۳ درصد بوده است.
برتری فرانسه فقط در مالکیت توپ خلاصه نمیشود. خروسها تا این لحظه ۷۷ پاس صحیح ثبت کردهاند، در حالی که پاراگوئه تنها ۴ پاس صحیح داشته است. دقت پاس فرانسه نیز ۹۰.۶ درصد بوده، اما پاراگوئه با دقت پاس ۴۴.۴ درصدی نشان داده در خروج از فشار شدید فرانسه کاملاً دچار مشکل شده است.
فرانسه همچنین نخستین کرنر مسابقه را به دست آورده، هرچند تا پایان ۱۰ دقیقه ابتدایی هنوز هیچکدام از دو تیم موفق به ثبت شوت یا شوت در چارچوب نشدهاند.
این شروع، دقیقاً همان چیزی است که لوران بلان و امانوئل پتی پیش از بازی درباره آن هشدار داده بودند؛ فرانسه باید قبل از آنکه پاراگوئه فرصت کند مسابقه را به ریتم دلخواه خود ببرد، فشار را بالا نگه دارد و هرچه زودتر به گل برسد.
پاراگوئه که با حذف آلمان نشان داده تیمی سرسخت و مقاوم است، در دقایق ابتدایی کاملاً عقب نشسته و فعلاً تنها به دفاع فشرده و تحمل فشار فکر میکند. فرانسه اما با مالکیتی کمسابقه، از همان ابتدا پیام روشنی فرستاده است: خروسها نمیخواهند این بازی به یک نبرد فرسایشی تبدیل شود.