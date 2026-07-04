اوناحی بهترین بازیکن دیدار کانادا و مراکش شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال کانادا و مراکش از ساعت 20:30 امشب (شنبه) در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 در ورزشگاه «ان‌آر‌جی» هیوستون در کشور آمریکا به مصاف هم رفتند که مراکشی‌ها با نتیجه 3 بر صفر پیروز شدند و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

عزالدین اوناحی (50 و 82) و صوفیان رحیمی (8+90) زننده گل‌های شیرهای اطلس بودند.

عزالدین اوناحی در پایان بازی، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

مراکش در مرحله بعدی به مصاف برنده فرانسه - پاراگوئه می‌رود.

انتهای پیام/