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جام جهانی ۲۰۲۶؛

اوناحی بهترین بازیکن دیدار کانادا و مراکش شد

اوناحی بهترین بازیکن دیدار کانادا و مراکش شد
کد خبر : 1808772
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زننده دو گل تیم ملی فوتبال مراکش برابر کانادا، به عنوان بهترین بازیکن جدال این دو تیم انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال کانادا و مراکش از ساعت 20:30 امشب (شنبه) در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 در ورزشگاه «ان‌آر‌جی» هیوستون در کشور آمریکا به مصاف هم رفتند که مراکشی‌ها با نتیجه 3 بر صفر پیروز شدند و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

عزالدین اوناحی (50 و 82) و صوفیان رحیمی (8+90) زننده گل‌های شیرهای اطلس بودند. 

عزالدین اوناحی در پایان بازی، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

مراکش در مرحله بعدی به مصاف برنده فرانسه - پاراگوئه می‌رود. 

 

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