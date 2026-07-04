ترکیب فرانسه و پاراگوئه اعلام شد؛ دشان با خط حمله آتشین علیه شگفتیساز جام
ترکیب رسمی تیمهای ملی فرانسه و پاراگوئه برای دیدار حساس مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد؛ مسابقهای که خروسها با ستارههایی چون کیلیان امباپه، عثمان دمبله، مایکل اولیسه و بردلی بارکولا در خط حمله وارد آن میشوند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در یکی از دیدارهای مهم مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف پاراگوئه میرود؛ تیمی که با حذف آلمان در مرحله قبل، یکی از بزرگترین شگفتیهای این دوره را رقم زده و حالا امیدوار است برابر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی نیز دست به کار بزرگی بزند.
دیدیه دشان برای این مسابقه ترکیبی هجومی و در عین حال متعادل را انتخاب کرده است. مایک مانیان درون دروازه فرانسه قرار میگیرد و خط دفاعی این تیم با حضور لوکا دینیه، دایو اوپامکانو، ژول کونده و ویلیام سالیبا شکل گرفته است.
در میانه میدان، مانو کونه و آدرین رابیو وظیفه کنترل جریان بازی و ایجاد تعادل میان دفاع و حمله را برعهده دارند. در خط حمله نیز فرانسه با چهار چهره خطرناک وارد زمین میشود؛ عثمان دمبله، کیلیان امباپه، مایکل اولیسه و بردلی بارکولا که میتوانند با سرعت و تکنیک خود خط دفاع فشرده پاراگوئه را تحت فشار قرار دهند.
ترکیب فرانسه برابر پاراگوئه
مایک مانیان، لوکا دینیه، دایو اوپامکانو، ژول کونده، ویلیام سالیبا، مانو کونه، آدرین رابیو، عثمان دمبله، کیلیان امباپه، مایکل اولیسه و بردلی بارکولا
نیمکت فرانسه نیز پر از بازیکنان سرشناس است؛ از جمله آرئولا سامبا، ریسه، مالو گوستو، ابراهیما کوناته، تئو هرناندز، لوکاس هرناندز، ماکسنس لاکروا، اورلین شوامنی، انگولو کانته، وارن زائر امری، رایان چرکی، ماگنس اکلیوش، مارکوس تورام، دزیره دوئه و ژان فیلیپ ماتتا.
در سوی مقابل، پاراگوئه با اورلاندو گیل درون دروازه وارد میدان میشود؛ دروازهبانی که پس از درخشش تاریخی برابر آلمان و مهار پنالتیها، به یکی از چهرههای محبوب و خبرساز جام جهانی تبدیل شده است.
خط دفاعی پاراگوئه با حضور بازیکنانی چون ولاسکز، آلدِرته، کاسرس، آلونسو و گوستاوو گومز شکل گرفته و این تیم بار دیگر با ساختاری فشرده و جنگنده تلاش خواهد کرد حملات فرانسه را مهار کند.
در میانه میدان و خط حمله نیز نفراتی مانند دیگو گومز، میگل آلمیرون، کوباس، گالارزا و خولیو انسیسو حضور دارند؛ بازیکنانی که میتوانند در ضدحملات برای فرانسه دردسرساز شوند.
ترکیب پاراگوئه برابر فرانسه
اورلاندو گیل، ولاسکز، آلدِرته، کاسرس، آلونسو، گوستاوو گومز، دیگو گومز، میگل آلمیرون، کوباس، گالارزا و خولیو انسیسو
نیمکت پاراگوئه نیز شامل فرناندز، اولویرا، بالبوئنا، کاناله، مایدانا، سوسا، مائوریسیو، بوبادیا، اوخدا، کابایرو، سانابریا، گامارا، آرسه، آوالوس و پیتا است.